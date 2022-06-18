Пентагон выложил в Сеть полный список оружия, которое было передано ВСУ

Сообщается, что общие расходы из американского бюджета, направленные на обеспечение безопасности Украины уже достигли 6,3 млрд долларов США.
Американцы говорят, что с 24 февраля (день, когда Россия начала полноценное военное вторжение в Украину), передали ВСУ оружия и боевой техники на общую сумму около 5,6 млрд долларов США. Военная помощь из Вашингтона включает не только оружие и боеприпасы, а также амуницию и медицинское обеспечение. Такая информация опубликована на официальном интернет-портале Пентагона.
Итак, помощь от Пентагона для Украины в себя включает:
- более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger и 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- более 20 тысяч других противоброневых систем;
- более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;
- 126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;
- 108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;
- 19 тактических ремонтных автомобилей;
- высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;
- 20 вертолетов Ми-17;
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;
- 200 бронетранспортеров М113;
- более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;
- более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;
- ракетные системы с лазерным наведением;
- беспилотные воздушные системы Puma;
- беспилотные суда береговой обороны;
- 22 контрартиллерийских радара;
- четыре контрминометных радара;
- четыре радара ПВО;
- две системы береговой обороны Harpoon;
- противопехотные мины M18A1 Claymore;
- комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки препятствий;
- тактические системы защищенной связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой съемки;
- средства защиты от взрывоопасных предметов;
- средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;
- медицинское обеспечение, включая аптечки;
- оборудование для электронных помех;
- полевую технику и запчасти.
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Напомним, ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин в рамках встречи глав военных ведомств стран Запада в формате "Рамштайн-3" в Брюсселе (Бельгия) говорил - Украина сейчас переживает решающий момент на поле боя, а мир не должен недооценивать опасность, с которой столкнулись украинцы.
"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина", – говорит чиновник.
До того американское авторитетное издание The Wall Street Journal писало - в Пентагоне полагают, что системы залпового огня HIMARS, оснащенные ракетами с дальностью пуска до 80 километров, бойцы ВСУ смогут освоить в течение месяца.
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