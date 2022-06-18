Пентагон выложил в Сеть полный список оружия, которое было передано ВСУ / ua.depositphotos.com и Нацгвардия Украины

Американцы говорят, что с 24 февраля (день, когда Россия начала полноценное военное вторжение в Украину), передали ВСУ оружия и боевой техники на общую сумму около 5,6 млрд долларов США. Военная помощь из Вашингтона включает не только оружие и боеприпасы, а также амуницию и медицинское обеспечение. Такая информация опубликована на официальном интернет-портале Пентагона.

Итак, помощь от Пентагона для Украины в себя включает:

более 1,4 тысячи ПЗРК Stinger и 6,5 тысячи противотанковых систем Javelin;

более 20 тысяч других противоброневых систем;

более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 гаубиц калибра 155-мм, а также 260 тысяч снарядов к ним;

108 тактических тягачей для транспортировки 155-мм гаубиц;

19 тактических ремонтных автомобилей;

высокомобильные ракетные системы залпового огня и боеприпасы к ним;

20 вертолетов Ми-17;

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств;

200 бронетранспортеров М113;

более 7 тысяч единиц стрелкового оружия;

более 50 миллионов патронов для стрелкового оружия;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost;

ракетные системы с лазерным наведением;

беспилотные воздушные системы Puma;

беспилотные суда береговой обороны;

22 контрартиллерийских радара;

четыре контрминометных радара;

четыре радара ПВО;

две системы береговой обороны Harpoon;

противопехотные мины M18A1 Claymore;

комплекты взрывчатки С-4 и взрывное оборудование для расчистки препятствий;

тактические системы защищенной связи;

тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

коммерческие услуги спутниковой съемки;

средства защиты от взрывоопасных предметов;

средства защиты от химической, биологической, радиологической, ядерной угроз;

медицинское обеспечение, включая аптечки;

оборудование для электронных помех;

полевую технику и запчасти.

Читайте такжеПентагон назвал достоверными данные о потерях Украины в войне с РФ

Напомним, ранее руководитель Пентагона Ллойд Остин в рамках встречи глав военных ведомств стран Запада в формате "Рамштайн-3" в Брюсселе (Бельгия) говорил - Украина сейчас переживает решающий момент на поле боя, а мир не должен недооценивать опасность, с которой столкнулись украинцы.

"Ставки слишком высоки. Украина переживает решающий момент на поле боя. И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки своих боевых целей Россия переместила свой фокус на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым сталкивается Украина", – говорит чиновник.

До того американское авторитетное издание The Wall Street Journal писало - в Пентагоне полагают, что системы залпового огня HIMARS, оснащенные ракетами с дальностью пуска до 80 километров, бойцы ВСУ смогут освоить в течение месяца.

Другие новости: