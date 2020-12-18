Песков обвинил Украину в жесточайшей блокаде Донбасса

Путинский спикер прокомментировал новое заявление своего начальника по поводу войны на Донбассе.
Российские власти не будут оставаться безучастным к судьбам жителей Донбасса, который "отторгнут Украиной" и живет в "блокаде со стороны своей Родины".
С таким заявлением на брифинге перед журналистами выступил Дмитрий Песков ‒ пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает агентство РИА Новости. Именно так путинский спикер объяснил заявление своего начальника о необходимости усиления российской помощи Донбассу.
"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению. Потому что не забывайте, что этот регион абсолютно отторгнут Украиной и живет уже не первый год в условиях жесточайшей блокады со стороны своей родины", ‒ сказал Песков.
Песков также отказался конкретизировать слова Путина по поводу того, как именно Россия будет помогать Донбассу.
"Президент же назвал, это не требует каких-то дополнительных разъяснений. Я не буду как-то конкретизировать это, но, по-моему, весьма очевидно, президент сказал все достаточно открыто", ‒ подытожил кремлевский спикер.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В рамках своей годовой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин дал оценку перспективам развития отношений между Киевом и Москвой в разрезе урегулирования конфликта на Донбассе.
- "Конфликт в Донбассе рано или поздно будет урегулирован, остается вопрос "когда". Россия как поддерживала Донбасс, так и будет. И будет даже наращивать поддержку Донбасса", - сказал он.