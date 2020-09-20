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Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси

20 сентября 2020, 14:53

По словам Пескова, Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога".

Песков
Песков рассказал, что Путин и Лукашенко пообещали друг другу / УНИАН

Уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом Песков сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", его цитирует ТАСС.

Он также охарактеризовал диалог Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный.

"Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", — сказал Песков.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога".

Также пресс-секретарь Путина отметил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным", — сказал Песков.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

"Конечно же события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — напомнил Песков по итогам прошедших переговоров в Сочи.

Встреча Лукашенко с Путиным – о чем говорилось ранее:

  • 14 сентября глава Кремля Владимир Путин в Сочи встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По итогам встречи российский президент заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов.
  • 14 сентября Александр Лукашенко улетел в Россию на переговоры с Владимиром Путиным.
  • 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.

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