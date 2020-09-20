Песков рассказал о гарантии России не вмешиваться в дела Беларуси

Песков рассказал, что Путин и Лукашенко пообещали друг другу / УНИАН

Уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом Песков сказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", его цитирует ТАСС.

Он также охарактеризовал диалог Владимира Путина и Александра Лукашенко как весьма доверительный.

"Диалог этот весьма доверительный и, вместе с тем, он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", — сказал Песков.

По словам Пескова, Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога".

Также пресс-секретарь Путина отметил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

"У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось президентом Путиным", — сказал Песков.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.

"Конечно же события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным", — напомнил Песков по итогам прошедших переговоров в Сочи.

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