Песков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального

Песков прокомментировал статью в британском издании Sunday Times о повторном отравлении российского оппозиционера.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков употребил известное английское ругательство, комментируя публикацию в британском издании Sunday Times о второй попытке отравить российского оппозиционера Алексея Навального в Омской больнице.
"Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом… есть такое английское слово bullshit (мягко говоря, в переводе означает чушь — ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", — сказал Песков, его цитирует РИА Новости.
При этом Песков напомнил, что статью опубликовало издание Sunday Times, которая является "бульварным чтивом в халате".
Отметим, в британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.
В издании пишут, что Навального пытались отравить, когда его готовились перевозить медицинским рейсом в Германию.
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
- 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.
Отравление Навального – о чем важно знать:
22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.
14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.
2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.
2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.