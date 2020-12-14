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Песков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального

14 декабря 2020, 12:52
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Песков прокомментировал статью в британском издании Sunday Times о повторном отравлении российского оппозиционера.

Песков
Песков выругался в ответ на статью о повторной попытке Кремля отравить Навального / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков употребил известное английское ругательство, комментируя публикацию в британском издании Sunday Times о второй попытке отравить российского оппозиционера Алексея Навального в Омской больнице.

"Как бы вам сказать, вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно таким емким английским словом… есть такое английское слово bullshit (мягко говоря, в переводе означает чушь — ред.). Вот это bullshit. Большего не буду говорить", — сказал Песков, его цитирует РИА Новости.

При этом Песков напомнил, что статью опубликовало издание Sunday Times, которая является "бульварным чтивом в халате".

Отметим, в британском издании вышла статья под громким заголовком "Кремль предпринял вторую попытку отравить Алексея Навального в результате неудачного убийства". Авторы материала со ссылкой на анонимные источники в немецких спецслужбах сообщили о том, что, когда Навальный находился в состоянии комы в больнице Омска, его пытались отравить повторно.

В издании пишут, что Навального пытались отравить, когда его готовились перевозить медицинским рейсом в Германию.

Название статьи в британском издании / скриншот из сайта thetimes.co.uk

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

  • 14 октября издание The New York Times сообщило, что эксперты в Германии рассматривают версию о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный в день отравления 20 августа дважды контактировал с "Новичком".
  • 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
  • 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.

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