Pfizer заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19 среди детей 12-15 лет

Компания Pfizer обнародовала результаты исследований / Фото Reuters

Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что среди детей 12-15 лет эффективность их вакцины против коронавируса составляла 100%. Также компании испытывают препарат на детях от 6 месяцев до 11 лет.

В третьей фазе клинических испытаний приняли участие 2 260 подростков 12-15 лет в США, говорится в пресс-релизе Pfizer.

Во время исследования 1 129 детей получили плацебо, а остальные — вакцину. Среди тех, кто получил плацебо, обнаружили 18 случаев коронавируса, а среди вакцинированных — ни одного.

Отмечается, что вакцинацию дети переносили хорошо. За участниками испытания планируют наблюдать в течение двух лет после получения второй дозы, чтобы выяснить, насколько длительна защита вакциной.

Читайте такжеВ Pfizer рассказали, как часто нужно будет прививаться против коронавирусаРазработчики планируют в ближайшее время подать регуляторам по лекарственным средствам в США и ЕС документы для экстренного использования препарата для вакцинации детей 12-15 лет.

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Также компании испытывают свой препарат на здоровых детях от 6 месяцев до 11 лет. Неделю назад клиническое исследование начали среди детей в возрасте от 6 месяцев до 2 лет и 5-11 лет, в ближайшее время начнут испытания на детях 2-5 лет.

Ранее сообщалось, что наиболее подходящую вакцину от коронавируса каждому человеку следует подбирать исходя из рекомендаций врача. По словам врача-инфекциониста Виктора Петрова, на рекомендации специалиста влияет комплекс факторов – от возраста человека, до его хронических заболеваний.

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