Подрывы на железной дороге РФ могут продолжиться: разведка Британии объяснила о последствиях

Приключения на российской железной дороге явно продолжатся, потому что охранять такую гигантскую сеть путей сложно.

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Диверсии на российской железной дороге могут продолжиться / коллаж Главред: фото: Telegram Baza, УНИАН

Аварии на железной дороге страны-агрессорки России усилят давление на оккупантов, которые, вероятнее всего, не смогут полностью защитить железнодорожную сеть от атак.

Британские военные отмечают, что недавний рост количества аварий на российской железной дороге в районах, граничащих с Украиной, связан с диверсией, совершенной неизвестными лицами. Это привело к кратковременным локальным перебоям в движении российской военной железной дороги. Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на свою разведку.

"Несмотря на то, что ее железнодорожные военные бригады способны быстро восстановить сообщение, эти инциденты усилят давление на российские силы внутренней безопасности, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить огромную и уязвимую железнодорожную сеть России от нападения", – говорится в сообщении.

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"Бавовна" в России

Напомним, что 1 мая в России сошел с рельсов поезд с нефтью. 708 вагонов перевернулись на бок. После схода поезда с рельсов произошел пожар.

29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии.

Неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

В поселке Волна Краснодарского края РФ вспыхнула пожар на нефтебазе, которая расположена недалеко от Крымского моста. Пожару присвоен высший ранг сложности.

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