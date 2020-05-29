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В США увидели в записи "пленок" Порошенко и Байдена российский след

29 мая 2020, 17:36

Дипломат акцентировал, что в США не принято вести записи переговоров на президентском уровне.

Пайфер
Пайфер убежден, что записи переговоров на высшем уровне - это методы России / Reuters

Третий посол США в Украине Стивен Пайфер рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не преследовать бывшего главу государства Петра Порошенко, а узнать, откуда у нардепа Андрея Деркача появилась запись его переговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом.

"Я не считаю, что это хорошая идея - инициировать расследование против Порошенко. Нет ничего хорошего, когда новоизбранный президент преследует своих предшественников. Разве что, на это должна быть очень важная причина, но здесь мы ее не видим. В то же время, есть вопрос, который действительно нуждается в законном расследовании - а именно откуда господин Деркач получил эти пленки. Я на 99% уверен, что они попали в Украину не с американской стороны. В США не принято записывать телефонные разговоры на президентском уровне. К такому решению пришли после президентства Никсона, который записывал абсолютно все, что повлекло немало скандалов. С тех пор мы таких записей не делаем", - отметил Пайфер в интервью телеканалу Прямой.

По словам дипломата, записи переговоров могли сделать российские спецслужбы, поскольку это очень напоминает методы Кремля. Он также напомнил, что нардеп Деркач имеет пророссийские симпатии.

Читайте такжеЭксперт назвал настоящую цель "пленок Деркача""Так откуда такие записи у Деркача? Они были предоставлены кем-то из Украины, или еще кто-то слушает эти разговоры. Возможно, они записаны русскими. В конце концов, господин Деркач имеет пророссийские симпатии, даже окончил высшую школу КГБ в России. Не нужно отбрасывать российский интерес в этом вопросе, потому что именно Москве нужно обострять отношения между Украиной и США. Этот вопрос действительно стоит расследовать", - заявил Пайфер.

Напомним, бывшие послы США в Украине высказали общее мнение, что некоторые политики хотят втянуть Киев во внутренние дела Вашингтона и это может иметь в будущем негативные последствия. Заявление связано с так называемыми пленками, обнародованными нардепом Андреем Деркачем.

Как ранее сообщалось, 9 мая внефракционный парламентарий Андрей Деркач в ходе своей пресс-конференции обнародовал аудиозаписи, на которых люди, чьи голоса похожи на голоса пятого президента Петра Порошенко, бывшего вице-премьера США Джо Байдена и экс-главы Госдепа Джона Керри, обсуждают внутриполитические вопросы Украины. Из этих разговоров следует, что американские политики вмешивались в дела Украины и просили Порошенко уволить генпрокурора Шокина.

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