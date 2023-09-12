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"Политическое животное нагуляло вес": Сотник объяснил, почему в РФ убрали Пригожина

Анна Ярославская
12 сентября 2023, 01:35
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Ликвидация главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина была вопросом времени. У него оставалось от нескольких недель до года.
Евгений Пригожин, Александр Сотник
Смерть Евгения Пригожина была вопросом времени, считает Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин не был самостоятельной фигурой. За ним стояли люди, которые хотели перезагрузки системы в РФ и продолжают к этому стремиться. При этом ликвидация главаря "вагнеровцев" была вопросом времени. Об этом сказал во время чата с читателями Главреда журналист и публицист Александр Сотник.

"Пригожин не был самостоятельной фигурой. За ним стояла часть братвы, причём это были люди, которые очень хотели перезагрузить систему и продолжают этого хотеть. В частности, за ним стояли Ковальчуки и Королев Сергей Борисович, тот самый, что и за Навальным стоит. А Пригожин был просто фронтменом в их месседже, адресованном Путину, о том, что, если так дело пойдёт дальше, то следующий мятеж может оказаться успешным. И Пригожин понимал, какую игру он ведёт", - объяснил Сотник.

По его словам, эта группировка выставила Пригожина "как кувалду, которая постучалась в хрустальный бункер вождя". С другой стороны, они понимали, что "политическое животное – Пригожин – нагуляло непозволительный вес на этой пещерной скотобазе".

В частности, он стал узнаваем и популярен, его стали цитировать. Кроме того, появились видеоролики, которые намекали на то, что Пригожин может претендовать на должность президента страны-агрессора РФ.

"Пригожин подписал себе приговор. И устранение Пригожина было делом нескольких месяцев", - считает журналист.

Сотник добавил, что когда Пригожин отступил от Москвы, то подписал себе смертный приговор.

"Понятно, что ему сказали это сделать; причём, по некоторым непроверенным данным, дочь Пригожина была взята в заложницы Кадыровым, а его жена, как говорили официально несколько дней назад, находится в отпуске в Индии – что ж за отпуск такой, когда вокруг мужа закручивались такие вихри. Когда его отыграли с помощью Лукашенко, стало понятно, что устранение Пригожина – дело нескольких недель, максимум года", - сказал Сотник.

Смотрите видео чата на Главреде с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Смерть Пригожина в России

23 августа в России упал самолет с Пригожиным - руководителем боевиков ЧВК Вагнер. Все находившиеся на борту погибли. В РФ сказали, что в самолете находился сам Пригожин и его соратники, среди которых – Дмитрий Уткин.

В Кремле сделали заявление о гибели Пригожина. Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль непричастен к крушению самолета с Пригожиным и его соратниками.

В России засекретили время и место захоронения главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина. В пресс-службе Пригожина сообщили, что похоронили его на Пороховское кладбище рядом с могилой отца.

Эксперт назвал причину промедления, почему Путин ждал 2 месяца, чтобы убить Пригожина. Диктатор РФ готовился к убийству главаря ЧВК "Вагнера". Он не мог себе позволить убить его в июне, ведь это повлекло бы для Кремля серьезные проблемы.

Издание Financial Time со ссылкой на собственные источники через западных политиков отметило, что самолет Пригожина сбила российская ПВО.

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новости России Владимир Путин Евгений Пригожин Александр Сотник ЧВК Вагнер
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