Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"

Польша критикует Германию из-за манипуляций с оружием / Коллаж УНИАН, Reuters

Обещания Германии заменить поставленные Украине польские танки оказались "обманными маневрами". Польша чувствует себя обманутой. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк, сообщает Spigel.

Он добавил, что теперь Польша рассчитывает на помощь других партнеров по НАТО.

"Немецкие обещания о круговом обмене танками оказались обманными маневрами", - сказал замминистра.

По его словам, именно Берлин предложил восточным партнерам по НАТО передать Украине советские танки в обмен на более современную технику. Это позволяло быстро доставить в Украину тяжелую технику.

Заместитель министра заявил, что Польша передала Украине более 200 танков, но Германия в какой-то момент начала предлагать Польше танки, что были "старше тех, что передали Украине".

"Это предложение не может быть принята, потому что мы не заинтересованы в ухудшении состояния нашего вооружения и в обучении наших солдат на технике 1960-х годов", - сказал заместитель министра.

В Польше заявили о том, что танки теперь им будут передавать США и Великобритания.

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Оружие Украине от Германии

Ранее на фоне обещаний Германии о предоставлении различного оружия Украине не раз происходили споры и скандалы. В частности, в ФРГ критиковали федерального канцлера Олафа Шольца за то, что он не предоставляет Украине необходимые бронетранспортеры Marder.

Недавно в немецких СМИ отмечали, что Шольц, несмотря на свои обещания, значительно сократил поставки вооружения в Украину. Отмечается, что Украина за последние три недели получила всего две поставки – 42 тысячи пайков и 102 небронированных автомобиля. Хотя 21 июня правительство ФРГ обнародовало полный перечень оружия, которое готовит для передачи Украине в рамках военной помощи, и он включал в себя целый ряд вооружения.

20 июля министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что в Вооруженных силах Германии (Бундесвере) заканчиваются ресурсы для оказания военной помощи Украине.

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