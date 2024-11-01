Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

По его словам, "так нужно было сделать с самого начала".

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Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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На каких условиях Польша может предоставить вооружение

Польша намерена держать войну подальше от своих границ

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша предлагает Украине покупать вооружение в кредит.

По его словам, правительство Туска уже внесло соответствующее предложение, речь идет о так называемом оборонном кредите, пишет польское издание polsatnews.

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"Это можно было сделать с самого начала: вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - заявил министр.

Также Сикорский подчеркнул, что "у нас (Польши - Главред) есть свои оборонные потребности".

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005—2007 годах — министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года — министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скироский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка в должности главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия – и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", – заявлял глава польского МИД.

"Как министры польского правительства, вице-премьер Косиняк-Камыш и я, мы должны держать эту войну как можно дальше от наших границ", — сказал он.

Военная помощь для Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает выделение новых средств на поддержку Украины, что оппозиция рассматривает как замораживание финансовой, а следовательно, и военной помощи Киеву.

Это связано с мерами жесткой экономии, которых придерживается немецкая канцелярия и министерство финансов. Министр финансов Кристиан Линднер направил соответствующую просьбу министру обороны Борису Писториусу 5 августа, как сообщает издание Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

США вскоре передадут Украине новые пакеты помощи, сообщил представитель администрации Байдена Джон Кирби, цитирует The Guardian. Что именно будет включено в следующий транш, пока не разглашается.

Белый дом рассматривает возможность отправки Украине ракет большой дальности JASSM с радиусом действия до 400 км, предназначенных для ударов "воздух-земля" с истребителей F-16. Как пишет Politico, это еще больше усилит боевую мощь авиации ВСУ, особенно на фоне Курской операции.

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