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"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ

21 июля 2021, 16:10
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Россияне должны чувствовать, что в Европе их любят, считает Катажина Пелчиньская-Наленч.

Пелчиньская-Наленч
Катажина Пелчиньская-Наленч / Facebook/Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Вскоре мировое сообщество может "закрыть глаза" на оккупацию Крыма Российской Федерацией, заявила бывшая посол Польши в РФ Катажина Пелчиньская-Наленч.

Она считает, что чем больше россиян чувствуют, что в Европе их любят и не отталкивают, тем более вероятно, что когда-то они смогут "приспособиться и найти свои европейские корни", сообщает польский институт международных отношений.

При этом она говорит, что потепление с россиянами возможно даже при наличии нерешенной проблемой с захваченным РФ Крымом.

Отвечая на вопрос, смогут ли в Европе "полюбить россиян с Крымом и Донбассом", польский политик допустила, что с оккупированным полуостровом – это вполне реально.

"Возможно, нам придется полюбить их и с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом. Но, возможно, с Крымом выхода когда-то не будет", – говорит польский дипломат.

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Пелчиньская-Наленч добавила, что, по ее мнению, Россия никогда добровольно не откажется от аннексии Крыма.

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Напомним, ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.

Отметим, Евросоюз ввел свои самые сильные санкции в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.

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