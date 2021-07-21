"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ

Россияне должны чувствовать, что в Европе их любят, считает Катажина Пелчиньская-Наленч.
Вскоре мировое сообщество может "закрыть глаза" на оккупацию Крыма Российской Федерацией, заявила бывшая посол Польши в РФ Катажина Пелчиньская-Наленч.
Она считает, что чем больше россиян чувствуют, что в Европе их любят и не отталкивают, тем более вероятно, что когда-то они смогут "приспособиться и найти свои европейские корни", сообщает польский институт международных отношений.
При этом она говорит, что потепление с россиянами возможно даже при наличии нерешенной проблемой с захваченным РФ Крымом.
Отвечая на вопрос, смогут ли в Европе "полюбить россиян с Крымом и Донбассом", польский политик допустила, что с оккупированным полуостровом – это вполне реально.
"Возможно, нам придется полюбить их и с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом. Но, возможно, с Крымом выхода когда-то не будет", – говорит польский дипломат.
Пелчиньская-Наленч добавила, что, по ее мнению, Россия никогда добровольно не откажется от аннексии Крыма.
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Напомним, ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.
Отметим, Евросоюз ввел свои самые сильные санкции в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.
Незаконная аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским. Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова – ввели санкции.