"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ

Катажина Пелчиньская-Наленч / Facebook/Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Вскоре мировое сообщество может "закрыть глаза" на оккупацию Крыма Российской Федерацией, заявила бывшая посол Польши в РФ Катажина Пелчиньская-Наленч.

Она считает, что чем больше россиян чувствуют, что в Европе их любят и не отталкивают, тем более вероятно, что когда-то они смогут "приспособиться и найти свои европейские корни", сообщает польский институт международных отношений.

При этом она говорит, что потепление с россиянами возможно даже при наличии нерешенной проблемой с захваченным РФ Крымом.

Отвечая на вопрос, смогут ли в Европе "полюбить россиян с Крымом и Донбассом", польский политик допустила, что с оккупированным полуостровом – это вполне реально.

"Возможно, нам придется полюбить их и с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом. Но, возможно, с Крымом выхода когда-то не будет", – говорит польский дипломат.

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Пелчиньская-Наленч добавила, что, по ее мнению, Россия никогда добровольно не откажется от аннексии Крыма.

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Напомним, ранее Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные в 2014 году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.

Отметим, Евросоюз ввел свои самые сильные санкции в 2014 году из-за дестабилизирующих действий России против Украины. Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора РФ, а также на сферу товаров двойного назначения.