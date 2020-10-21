Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой

Помпео высказался о ядерной сделке с Россией / Reuters

В среду, 21 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия согласилась на заморозку своего ядерного арсенала и отметил, что Вашингтон будет считать продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Москвой историческим.

"Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому", – заявил Помпео, передает ТАСС.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что "продление этого соглашения было бы историческим".

Кроме того, Помпео отметил, что Договор СНВ-3 в нынешнем виде очень неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы.

"Это соглашение ограничивает 92% американского арсенала", - сказал он на пресс-конференции, сообщает Интерфакс. При этом, по его словам, договор охватывает "только 45% российского ядерного арсенала".

Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что СНВ-3 сам по себе не является хорошей сделкой для США и их союзников".

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СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.

Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.

Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.

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