Помпео сделал заявление по поводу ядерной сделки Вашингтона с Москвой

Госсекретарь США заявил о готовности России заморозить свой ядерный арсенал.
В среду, 21 октября, госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Россия согласилась на заморозку своего ядерного арсенала и отметил, что Вашингтон будет считать продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с Москвой историческим.
"Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому", – заявил Помпео, передает ТАСС.
Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что "продление этого соглашения было бы историческим".
Кроме того, Помпео отметил, что Договор СНВ-3 в нынешнем виде очень неравномерно ограничивает американский и российский ядерные арсеналы.
"Это соглашение ограничивает 92% американского арсенала", - сказал он на пресс-конференции, сообщает Интерфакс. При этом, по его словам, договор охватывает "только 45% российского ядерного арсенала".
Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп "дал ясно понять, что СНВ-3 сам по себе не является хорошей сделкой для США и их союзников".
Ядерная сделка между Россией и США – что важно знать:
СНВ-III (договор между Российской Федерацией и Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, в том числе ядерных вооружений – ред.) был подписан между президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, но сегодня Вашинтон считает его устаревшим и не отвечающим американским интересам.
Администрация Трампа настаивает на его замене долгосрочным пактом о контроле над вооружениями, под которым, помимо США и России, должен поставить подпись Пекин.
Срок действия нынешнего пакта истекает в феврале 2021 года. Если администрация Трампа откажется от его продления, то впервые за десятилетия никаких ядерных ограничений у США и России не будет - по крайней мере на бумаге.
Ядерная сделка США и России – о чем сообщалось ранее:
- 19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.
- 17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.
- 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.
- 12 октября издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует подписать соглашение по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ) с Россией в последние дни перед президентскими выборами в США, которые пройдут 3 ноября.