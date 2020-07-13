"Судно начало тонуть": оппозиционер рассказал о крайне вредном для Кремля изменении

В России произошло крайне вредное для Кремля изменение, полагает оппозиционер / Reuters

Российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что в РФ голосование по поправкам в Конституцию показало, что у президента Владимира Путина нет большинства.

Глава государства перестает быть единственным источником власти и единственным ее гарантом, судно начало тонуть, и чиновники это уже наглядно увидели, рассказал политик в интервью Obozrevatel.

По его словам, это качественное изменение, которое крайне неблагоприятно для Кремля.

"…Конечно, все эта затея с Конституцией – это ошибка Путина, следствие отрыва от реальности. Думаю, это и неплохо… Это голосование показало, что у него нет большинства. И показало это, самое главное, российской элите, которая как раз занималась всеми этими фальсификациями", – сказал бывший депутат.

Читайте такжеПутин совершил колоссальную ошибку – российский политикНапомним, в России 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, а закончилось через неделю. В стране подсчитали голоса и решили, что большинство граждан поддержали внесение поправок в документ.

В частности, поправки предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Поправки в основной российский закон уже вступили в силу.