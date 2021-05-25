Посадка борта Ryanair в Минске: эксперт спрогнозировал жесткое наказание для Беларуси

Коршунов прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета Ryanair / Reuters

Заслуженный штурман-испытатель СССР Олег Коршунов прокомментировал экстренную посадку в Минске самолета, следовавшего рейсом Афины – Вильнюс, на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, для того, чтобы развернуть самолет с маршрута и посадить его на другом аэродроме и, тем более, в другом государстве должны быть веские основания – например, угроза гибели для пассажиров.

Читайте такжеБорт уходил от погони: эксперт оценил странные маневры рейса Ryanair с ПротасевичемКак уточняет эксперт, теоретически подложить взрывное устройство в самолет возможно: "Глубокую проверку невозможно осуществить – есть масса вариантов для того, чтобы заминировать самолет. Скажем, это могли бы сделать при уборке самолета перед вылетом".

В этом случае, по мнению эксперта, у пилотов рейса не оставалось других вариантов, кроме как посадить самолет после предупреждений диспетчеров.

"Экипаж правильно поступил, выполнив команду диспетчера. Но это допустимо только в случае достоверной информации. Однако со стороны белорусских властей – это обман и по международным правилам это карается", - сказал Коршунов.

Он добавил, что закрытие ИКАО неба над РБ для полетов – адекватная мера, провести которую достаточно легко с помощью распространения сообщения для авиакомпаний о запрете полетов.