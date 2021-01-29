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Последний разговор с Александром Шаляпиным: мать раскрыла, что он твердил

29 января 2021, 08:50
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Шаляпин считал, что стендап не пропадет, поделилась его мать.

Шаляпин постоянно говорил, что является счастливым человеком, поделилась его мать – Александр Шаляпин новости
Александр Шаляпин постоянно говорил, что является счастливым человеком, сказала его мать / Скриншот

Российский актер и стендап-комик Александр Шаляпин, который был найден мертвым, всегда говорил матери, что он счастливый человек.

Мать артиста поделилась с Пятым каналом, что постоянно с ним разговаривала, до последнего дня жизни.

По словам собеседницы, комик любил своих друзей и во время отсутствия концертов говорил, что стендап не пропадет, и его коллеги будут любимы.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек"…", – поделилась женщина.

  • Напомним, СМИ узнали, что Александр Шаляпин найден мертвым рано утром 25 января в Москве в его квартире на Хорошевском шоссе с порезанными венами. Представительница актера сказала, что он покончил с собой.
  • Позже директор Шаляпина Мария Малякина поделилась, что у комика весной 2020 года появилась депрессия, и он также имел проблемы с алкоголем – лечился от зависимости.
новости России Александр Шаляпин
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