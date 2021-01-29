Последний разговор с Александром Шаляпиным: мать раскрыла, что он твердил

Александр Шаляпин постоянно говорил, что является счастливым человеком, сказала его мать / Скриншот

Российский актер и стендап-комик Александр Шаляпин, который был найден мертвым, всегда говорил матери, что он счастливый человек.

Мать артиста поделилась с Пятым каналом, что постоянно с ним разговаривала, до последнего дня жизни.

По словам собеседницы, комик любил своих друзей и во время отсутствия концертов говорил, что стендап не пропадет, и его коллеги будут любимы.

"Я с ним все время разговаривала, до последнего дня. Он мне все время говорил: "Мама, я счастливый человек"…", – поделилась женщина.