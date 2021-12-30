Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с Москвой

Германия призывает к решению конфликта с Россией политическим путем / pixabay

Германия ставит перед собой задачу не допустить дальнейшего усиления конфликта России и Украины. Попытка проведения Москвой новой военной операции против Киева обернется колоссальными политическими и экономическими последствиями для российского государства. Берлин призывает решать конфронтацию дипломатическим путем, поэтому пока о поставках оружия Украине не говорится. Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок.

Как сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства, Запад четко дал понять России, что военное вторжение на территорию Украины приведет к серьезным для Москвы последствиям.

Читайте также"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом"И страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины, будут иметь огромные политические и экономические последствия для России", - отметила Бербок.

Также она не поддерживает предоставление оружия Киеву на данном этапе, поскольку такой шаг может привести к усилению российско-украинского вооруженного конфликта.

"Дальнейшая военная эскалация не укрепит безопасность Украины", - сказала дипломат.

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По ее словам, сейчас перед Берлином стоит задача не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

"Однако сейчас наша приоритетная задача - не допустить дальнейшей эскалации. Этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", - подчеркнула Анналена Бербок.

Заявления о поставках ФРГ оружия для Украины

В июле сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек (ныне – вице-канцлер, министр экономики Германии) подверг критике действующее на тот момент правительство Ангелы Меркель за отказ от поставок оружия Украине. Он заявил, что Киеву, который ведет войну с Москвой, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.

В декабре издание Зеркало недели со ссылкой на источники сообщало, что в ФРГ блокируют передачу Украине купленных и оплаченных Киевом противодроновых винтовок. Украинская сторона просила немецкие власти решить этот вопрос, однако безуспешно.

Немецкое издание Bild также писало, что Ангела Меркель, когда была канцлером Германии, лично блокировала продажу Украине оружие через структуры НАТО. Украинский посол Андрей Мельник призвал новое правительство снять блокаду.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия действительно блокирует поставки вооружений Украине, несмотря на угрозу российского военного вторжения. Глава Минобороны назвал такой подход несправедливым.