УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с Москвой

30 декабря 2021, 17:55
Прослушать новость
Остановить

Россию ждут огромные последствия в случае военного вторжения на территорию Украины, сказала Анналена Бербок.

Германия
Германия призывает к решению конфликта с Россией политическим путем / pixabay

Германия ставит перед собой задачу не допустить дальнейшего усиления конфликта России и Украины. Попытка проведения Москвой новой военной операции против Киева обернется колоссальными политическими и экономическими последствиями для российского государства. Берлин призывает решать конфронтацию дипломатическим путем, поэтому пока о поставках оружия Украине не говорится. Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок.

Как сообщает пресс-служба немецкого внешнеполитического ведомства, Запад четко дал понять России, что военное вторжение на территорию Украины приведет к серьезным для Москвы последствиям.

Читайте также"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом"И страны G7, и Европейский Союз очень ясно дали понять, что дальнейшая военная эскалация на границе с Украиной и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины, будут иметь огромные политические и экономические последствия для России", - отметила Бербок.

Также она не поддерживает предоставление оружия Киеву на данном этапе, поскольку такой шаг может привести к усилению российско-украинского вооруженного конфликта.

"Дальнейшая военная эскалация не укрепит безопасность Украины", - сказала дипломат.

Реклама

По ее словам, сейчас перед Берлином стоит задача не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

"Однако сейчас наша приоритетная задача - не допустить дальнейшей эскалации. Этого можно добиться только с помощью дипломатии в нормандском формате, а также через Совет Россия-НАТО и в рамках ОБСЕ", - подчеркнула Анналена Бербок.

Заявления о поставках ФРГ оружия для Украины

В июле сопредседатель Партии зеленых Роберт Хабек (ныне – вице-канцлер, министр экономики Германии) подверг критике действующее на тот момент правительство Ангелы Меркель за отказ от поставок оружия Украине. Он заявил, что Киеву, который ведет войну с Москвой, не поставляют ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.

В декабре издание Зеркало недели со ссылкой на источники сообщало, что в ФРГ блокируют передачу Украине купленных и оплаченных Киевом противодроновых винтовок. Украинская сторона просила немецкие власти решить этот вопрос, однако безуспешно.

Немецкое издание Bild также писало, что Ангела Меркель, когда была канцлером Германии, лично блокировала продажу Украине оружие через структуры НАТО. Украинский посол Андрей Мельник призвал новое правительство снять блокаду.

Позже министр обороны Алексей Резников заявил, что Германия действительно блокирует поставки вооружений Украине, несмотря на угрозу российского военного вторжения. Глава Минобороны назвал такой подход несправедливым.

viber
оружие новости Германии МИД Германии новости Украины Анналена Бербок
Сейчас вы просматриваете новость «Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с Москвой». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатымПриносят счастье и невероятную удачу: какие подарки нужно дарить и принимать, чтобы стать богатым Делаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавитьсяДелаем красивый дом: что сейчас модно в интерьере, а от чего лучше избавиться Восстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластикеВосстановление чемодана и мебели: как удалить царапины на дереве и пластике Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домПриметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в дом Любовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетниЛюбовный гороскоп на неделю 27 декабря 2021 – 2 января 2022: Близнецам – ссоры, Скорпионам – сплетни
18:16

Лилия Подкопаева показала необыкновенные кадры с двухлетней дочерью

18:08

Верховной Раде будут помогать писать законы 90 ученых

18:07

Зеркальные даты 2022 года: какие дни принесут удачу и исполнение желанийВидео

17:59

Нашли без белья в сарае: в Черновцах мужчина жестоко изнасиловал и перерезал горло пенсионеркеВидео

17:58

Новые тарифы на газ: кому в январе светит максимальная ценаВидео

Реклама
17:55

Поставки оружия Киеву и угроза вторжения РФ в Украину: в ФРГ назвали главную цель в борьбе с МосквойВидео

17:43

Меню на Рождество Христово 2022: какие 12 блюд должны быть на столе для привлечения удачи и достаткаВидео

17:29

Янукович вспомнил о своем президентстве и "пошел войной" на РадуВидео

17:29

София Ротару с нежностью поздравила единственного сына с важным праздником

17:27

В Кривом Роге из-за употребления алкоголя умер 5-месячный младенец

17:01

Цвета счастья и удачи в год Тигра 2022 для каждого знака зодиака

16:58

ФОПам разрешили работать без кассовых аппаратов: кому и когда облегчат бизнесВидео

16:20

Ударят морозы, наметет сугробы: украинцы узнали, какой будет погода в январе 2022Видео

16:16

Без транзита, с дорогим газом и углем: какими будут тарифы для украинцев в 2022 году

16:15

"Перелом носа, ноги, ушибы": в Харькове сын пожаловался, что отец бьет мать, а полиция не реагирует

16:12

Приметы на 31 декабря: что нельзя делать на Новый год, чтобы не привлечь беду в домВидео

15:53

Славянский гороскоп на 2022 год: кому Златорогий Тур принесет невероятную удачу и счастьеВидео

15:50

Вой по поводу жены Зеленского как проявление национального несчастьяВидеоблоги

15:31

Призыв в армию и увольнение срочников в 2022 году: Зеленский утвердил срокиВидео

15:24

Как сейчас выглядит вдова Николая Караченцова - 73-летняя актриса Людмила Поргина

Реклама
14:57

Во Львовской области произошли сразу два ДТП с маршрутками – пять человек в больницеФото

14:53

Весна заскочит в Украину уже 1 января: регионы ждет резкое потепление почти до +10Видео

14:50

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

14:37

Хлеб рекордно подорожает: украинцев предупредили о взлете ценВидео

14:30

Скумбрия Зеленской и вой на болотахмнение

14:29

Астролог назвал лучшие дни в январе-2022 для проведения ритуалов на удачуВидео

14:11

Клятый рационалист. Проблема новогодних обещаний и как избежать праздничного перееданияВидеоблоги

14:04

Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино

13:47

"Будет "белой вороной": в садике затравили ребенка за отказ матери скинуться на подарок

13:27

Военная атака РФ на Украину и крушение СП-2: в Германии предупредили Москву об удареВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 декабря 2021: Ракам – знаки судьбы, Львам – враги, Козерогам – вещие сныВидео

12:49

19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома

12:36

Байден может позвонить Зеленскому после разговора с Путиным – ОПВидео

12:26

Зеленская оконфузилась в прямом эфире, сказав, что скумбрия стоит 8 гривен за килограммВидео

11:51

"Самки крепостных, хотящие продать в рабство детей": журналист "наехал" на украинок, которые не становятся на воинский учет

11:46

В центре Харькова грузовик протаранил трамвай с пассажирамиВидео

11:22

Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"

11:18

Фиктивно трудоустраивали и брали кредиты: на Днепропетровщине разоблачили аферистовВидео

11:09

Финансовый гороскоп 2022: кому из знаков улыбнется денежная удача в год ТиграВидео

11:00

Поддержка вопреки всему, или Почему в 2021 году Запад стал отворачиваться от Украинымнение

Реклама
10:59

"Достроила громадную пристройку, но не хочет платить": на Волыни вспыхнул большой скандал из-за незаконной постройкиВидео

10:53

Гороскоп на январь 2022: на Стрельца упадут с неба деньги, а Рака ждут удары судьбыВидео

10:42

Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинацииВидео

10:23

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

10:02

Перуанские шаманы провели обряд очищения над фото Байдена, Зеленского и ПутинаВидео

10:02

Что подарить парню на Новый год 2022 – подборка простых и оригинальных идей

09:51

Поздравления на Новый год 2022 коллегам и партнерам: прикольные картинки и сердечные пожелания

09:40

Не хочет повышать рейтинг Зеленского: в ТКГ объяснили, почему Путин блокирует обмен пленнымиВидео

09:10

В "Дие" водительские права, техпаспорта и студенческие приравняли к бумажным - официально

09:09

Стратегическая стагнация и невыполнение обещаний: чем 2021 год запомнился партнерам Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять