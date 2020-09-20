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Преемник Меркель подверг критике Путина и призвал "ударить" по Северному потоку-2

20 сентября 2020, 11:56

Европейцы намерены жестко отреагировать на отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Навальный
В Германии предлагают остановить строительство Северного потока-2 из-за отравления Навального/ Reuters

Евросоюз и Россия должны провести переговоры по поводу перспектив отношений Брюсселя и Москвы вследствие отравления политика Алексея Навального. Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 нужно отсрочить на два года по причине агрессивных действий Владимира Путина.

Об этом заявил один из лидеров Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого называют вероятным кандидатом на пост Федерального канцлера Германии, сообщает DW.

По словам политика, такое решение станет адекватным ответом на ситуацию с отравлением Алексея Навального. Европа не должна молчать и продолжать реализацию российского газопровода.Читайте такжеСудьба Северного потока-2: Меркель рассказала, будет ли завершен проект

Мерц подчеркнул, что поведение президента РФ Владимира Путина существенно изменилось, а сам российский глава государства, по его мнению, действует "агрессивно, совершенно безрассудно и неправдиво".

"Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно", - подчеркнул немецкий политик.Читайте такжеНавальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления

  • Один из лидеров оппозиции России Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа в самолете во время перелета из Томска в Москву. Авиалайнер срочно посадили в Омске. Навального госпитализировали, политик впал в кому.
  • Позже Навального доставили на самолете в немецкую клинику Шарите, где он проходил дальнейшее лечение. Политик был в коме 19 дней.
  • 2 сентября в правительстве Германии сделали заявление о том, что Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок.
  • 7 сентября Алексея Навального вывели из комы. О последствиях для организма политика вследствие отравления врачи пока не стали делать прогнозов.
  • 15 сентября Навальный лично рассказал, как проходит его восстановление после отравления. Как утверждает политик, он уже может самостоятельно дышать.

отравление Навального Алексей Навальный новости Германии Северный поток-2
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