Преемник Меркель подверг критике Путина и призвал "ударить" по Северному потоку-2

В Германии предлагают остановить строительство Северного потока-2 из-за отравления Навального/ Reuters

Евросоюз и Россия должны провести переговоры по поводу перспектив отношений Брюсселя и Москвы вследствие отравления политика Алексея Навального. Завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 нужно отсрочить на два года по причине агрессивных действий Владимира Путина.

Об этом заявил один из лидеров Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, которого называют вероятным кандидатом на пост Федерального канцлера Германии, сообщает DW.

По словам политика, такое решение станет адекватным ответом на ситуацию с отравлением Алексея Навального. Европа не должна молчать и продолжать реализацию российского газопровода.Читайте такжеСудьба Северного потока-2: Меркель рассказала, будет ли завершен проект

Мерц подчеркнул, что поведение президента РФ Владимира Путина существенно изменилось, а сам российский глава государства, по его мнению, действует "агрессивно, совершенно безрассудно и неправдиво".

"Поэтому мы должны обращаться с Россией гораздо более четко и вразумительно", - подчеркнул немецкий политик.Читайте такжеНавальный опубликовал в соцсети второе сообщение после отравления