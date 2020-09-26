"Преступные приказы": Тихановская распекла силовиков за жесткий разгон Женского марша

Люди в балаклавах снова грубо задерживали участниц акции протеста, подчеркнула Светлана Тихановская.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала задержания, которые происходили во время женского марша в Минске.
Об этом идет речь в сообщении, опубликованном Telegram-каналом Пул первой.
"Сегодня люди в балаклавах снова грубо задерживали белорусок. Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые", - написала она.
В то же время она прокомментировала действия силовиков, которые задерживали участниц марша.
"Но что насчет самих мужчин, которые, пряча лица, применяют силу по отношению к женщинам? Можно ли спокойно жить с такими мужчинами? Можно ли уважать их как мужей – если они так обращаются с нами? Можно ли оправдывать того, кто исполняет преступные приказы против собственного народа, тем, что дома он – заботливый отец и супруг?", - отметила белорусская оппозиционерка.
По ее словам, ни одна женщина не заслуживает быть задержанной за проявление своей воли.
"Ни одна женщина не заслуживает жить с агрессором и насильником. Ни один ребенок не заслуживает отца, который, выходя из дома, задерживает чужих отцов и матерей. Мы все достойны уважения собственного достоинства и наших гражданских прав. Мы это знаем – и поэтому нас уже не остановить", - добавила Тихановская.
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Ранее белорусская оппозиция заявила о намерении провести "народную инаугурацию" Тихановской в ходе массовых акций протеста, назначенных на воскресенье, 27 сентября.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Ранее состоялась тайная инаугурация Лукашенко.