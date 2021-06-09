Президент РФ впервые высказался о форме сборной Украины на Евро-2020

Путин высказался о форме сборной Украины на Евро-2021 / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что не был удивлен новой формой сборной Украины, в которой команда Андрея Шевченка сыграет на Евро-2020. На нее нанесена карта нашей страны с Крымом, Луганском и Донецком.

Глава РФ заявил, что знаком с позицией нашего государства касательно территориальной принадлежности полуострова. По его мнению, Украина якобы игнорирует желания людей, которые живут в Крыму.

"Форма сборной Украины меня не задела. Здесь нет никакой новизны. Позиция Киева нам известна. Они пренебрегают волеизъявлением крымчан", – цитирует слова Путина издание RT.

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Как сообщал Главред, российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов. Зато США через свой аккаунт в Twitter похвалили новую форму и напомнили, что Крым – это Украина.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявил, что "форма всех команд, включая Украину, одобрена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский примерил форму сборной Украины, которая вызвала бурю негодования в России.