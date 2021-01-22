"Про дворец Путина посмотреть": в РФ предложили альтернативы митингу Навального

23 января митинг в России предложили заменить катанием на санках / Фото Reuters

23 января должен состояться митинг в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Москву 17 января и был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время прохождения пограничного контроля в Шереметьево. Позднее Химкинский городской суд арестовал Навального на 30 суток.

Минпросвещения России уже призвало россиян не ходить на это мероприятие – тем более с детьми. Митинг 23 января ведомство предложило заменить катанием на санках и игрой в настольные игры.

Комментарии к этому посту закрыли – однако оппозиционный телеканал Дождь продублировал сообщение у себя в Facebook. После чего возмущенные россияне принялись предлагать уже свои альтернативы митингу 23 января.

Одно из самых популярных предложений – всей семьей вместо митинга посмотреть про "дворец Путина" в Геленджике.

Также люди пишут:

Можно всей семьей посмотреть фильм о дворце Путина в Геленджике. Это интереснее любого домашнего театра и цирка.

Фраза: "А вот чем можно заняться в выходные" говорит о том, что составляющие этот текст думают больше о детском садике. Видимо, по своему уровню...

А почему Зарницу не рекомендовали?

Могли бы запустить прямую трансляцию по всем каналам из пыточных камер Беларуси... С титрами "вы ждёте балета, а будет вот это..."

Просто заранее предупреждают, что церемониться не будут.

Если школа вне политики, тогда уберите к чертям портреты Путина, Медведева и Шойгу из каждого класса.

Митинг 23 января в России: новости