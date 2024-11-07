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"Продолжит борьбу": Байден впервые прокомментировал поражение Харрис

Анна Ярославская
7 ноября 2024, 07:49обновлено 7 ноября, 08:41
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Действующий президент США сделал много комплиментов Камале Харрис.
Джо Байден, Камала Харрис
Джо Байден прокомментировал поражение Камалы Харрис на выборах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/KamalaHarris

Вы узнаете:

  • Что Байден сказал о поражении Харрис на выборах
  • Как Байден оценивает своего вице-президента

Глава Белого дома США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах в США и заявил, что она "продолжит борьбу".

По словам Байдена, Харрис вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

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"Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь. При чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая воплотила то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации... для всех американцев", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Действующий президент США заявил, что его решение взять своим "вторым номером" на выборах 2020 года было самым первым и лучшим.

"Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю. Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев", - отметил Байден.

Отметим, сама Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах также пообещала продолжить борьбу.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Выборы президента США 2024 - последние новости

Как сообщал Главред, Камала Харрис провела телефонный разговор с Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Политики обсудили важность мирной передачи власти.

Также известно, что Харрис планирует обратиться к нации в среду, 6 ноября, во второй половине дня по американскому времени.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. По словам украинского лидера, Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украинско-американского стратегического партнерства.

Зеленский и Трамп уже проведи телефонный разговор. Политики обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.

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