Прорыв границы и разведка боем: добровольцы наступают на Белгород – Пономарев

Проходит первая совместная операция Легиона и РДК, пояснил Илья Пономарев.

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Илья Пономарев прокомментировал рейд РДК / Фейсбук И.Пономарева, Скриншот

Начало активных боевых действий в Белгородской области прокомментировал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

В данный момент подразделения Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят разведку боем в Белгородской области. Об этом он сообщил в комментарии изданию Strana.

В то же время, по его данным, добровольческие подразделения намерены идти на областной центр – Белгород.

видео дня

"Проходит первая совместная операция Легиона и РДК. Сейчас они ведут наступление на Белгород. В данный момент идет бой у Грайворона. Цель операции - разведка боем, но может и далеко пойдут", – добавил Пономарев.

Ситуация в Белгородской области

Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.

Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.

Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.

В Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.

Позже появилась информация о том, что Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области.

В Сети также сообщают, что передовые отряды российских добровольцев уже находятся в населенном пункте Гора-Подол Белгородской области.

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