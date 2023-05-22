Прорыв границы и разведка боем: добровольцы наступают на Белгород – Пономарев

Начало активных боевых действий в Белгородской области прокомментировал российский оппозиционный политик Илья Пономарев.
В данный момент подразделения Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус проводят разведку боем в Белгородской области. Об этом он сообщил в комментарии изданию Strana.
В то же время, по его данным, добровольческие подразделения намерены идти на областной центр – Белгород.
"Проходит первая совместная операция Легиона и РДК. Сейчас они ведут наступление на Белгород. В данный момент идет бой у Грайворона. Цель операции - разведка боем, но может и далеко пойдут", – добавил Пономарев.
Ситуация в Белгородской области
Напомним, утром 22 мая появилась информация о начале активных боевых действий в приграничных районах Белгородской области. При этом появились кадры рейда российских добровольцев по территории Брянщины и Белгородщины.
Отмечается, что в результате рейда добровольцев РФ был уничтожен контрольно-пропускной пункт на территории Белгородской области.
Отметим, что по данным Telegram-каналов, на территории приграничных районов Белгородской области начались активные боевые действия. Публикуются кадры со стрельбой и взрывами на Белгородщине.
В Сети публикуют кадры с передвижением военной техники через границу в Белгородской области. Однако подтвердить аутентичность видео не представляется возможным.
Позже появилась информация о том, что Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области.
В Сети также сообщают, что передовые отряды российских добровольцев уже находятся в населенном пункте Гора-Подол Белгородской области.
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