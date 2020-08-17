Оппозиция Беларуси сформировала совет по передаче власти - состав

В Беларуси сформировали совет по передачи власти / belsat.eu

Оппозиция Беларуси объявила о важном решении - о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти.

Его опубликовала в Facebook представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

В списке значатся 36 человек. Среди них:

лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич,

председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий,

представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико,

ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей страны.

Отмечается, что список не окончательный и будет еще расширяться.

О начала формирования координационного совета для трансфера власти в Беларуси в штабе Тихановской заявили еще 15 августа.

Напомним, в Беларуси с 17 августа объявлена общенациональная забастовка.

Белорусская оппозиция выдвинула основные политические требования: отставка Лукашенко, признание президентом Светланы Тихановской и после этого проведение новых выборов. Также оппозиция настаивает на возбуждении уголовных дел против правоохранителей за насилие против протестующих и назначение компенсаций пострадавшим.