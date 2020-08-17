Оппозиция Беларуси сформировала совет по передаче власти - состав

О начала формирования координационного совета для трансфера власти в Беларуси в штабе Тихановской заявили еще 15 августа.
Оппозиция Беларуси объявила о важном решении - о формировании предварительного состава Координационного совета по передаче власти.
Его опубликовала в Facebook представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.
В списке значатся 36 человек. Среди них:
- лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич,
- председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий,
- представители избирательных штабов Светланы Тихановской и Виктора Бабарико,
- ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей страны.
Отмечается, что список не окончательный и будет еще расширяться.
О начала формирования координационного совета для трансфера власти в Беларуси в штабе Тихановской заявили еще 15 августа.
Напомним, в Беларуси с 17 августа объявлена общенациональная забастовка.
Белорусская оппозиция выдвинула основные политические требования: отставка Лукашенко, признание президентом Светланы Тихановской и после этого проведение новых выборов. Также оппозиция настаивает на возбуждении уголовных дел против правоохранителей за насилие против протестующих и назначение компенсаций пострадавшим.