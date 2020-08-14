В МИД сообщили об освобождении двух украинцев в Беларуси

МИД позаботится об украинцах, задержанных на протестах в Беларуси / Фото: REUTERS

В Беларуси на фоне масштабных кровавых протестов после выборов президента удалось освободить еще двух граждан Украины, которых задержали на демонстрациях в центре Минска.

Как заявил замглавы Министерства иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала Украина 24, в Беларуси отпустили пятерых граждан Украины, задержанных ранее.

По словам дипломата, сегодня на свободу в Минске вышли Роман Шишко и Павел Чернявский.

Енин сообщил, что после выхода из изолятора у Чернявского ухудшилось самочувствие, поэтому арестанта пришлось экстренно госпитализировать. После протестов у мужчины осталась травма, которая требует лечения. По словам дипломата, ситуация под контролем и состояние украинца – удовлетворительное.

"На свободу вышли целых пять граждан Украины. Все они находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, которого задержали в Бресте. Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского", – сказал он.

Всем освобожденным украинцам МИД предложил помощь для возвращения в Украину.

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Протесты в Беларуси

Напомним, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Как ранее сообщалось, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Массовые протесты в Беларуси начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером избирательной гонки является действующий президент Александр Лукашенко.