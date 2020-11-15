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Силовики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие

15 ноября 2020, 12:24

В районе станции метро Пушкинская стоит водомет и сосредоточено много силовиков.

Белорусы вышли на акции в память о погибшем активисте Романе Бондаренко / Фото tut.by

В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других белорусских городах проходят акции в память о Романе Бондаренко – активисте, который умер 12 ноября после задержания силовиками.

Правоохранители уже задержали несколько десятков демонстрантов, сообщает Tut.by.

Участники начали собираться вблизи станции метро Пушкинская. Они группами пытались перекрыть движение транспорта. При этом силовики начали оттеснять протестующих. По предварительным оценкам, задержаны несколько десятков человек.

Люди пытались скрыться от силовиков во дворах.

Возле метро Пушкинская возник конфликт между силовиками и участниками акции протеста. Группа женщин пыталась не дать силовикам забрать человека, лежащего без сознания на земле. Позже к нему приехала "скорая".

Отмечается, что вблизи кинотеатра Аврора в Минске стоят около 10 автобусов силовиков.

Фото tut.by

Фото tut.by

Как сообщает ТАСС, в районе станции метро Пушкинская в Минске есть пострадавшие, предположительно от взрыва светошумовой гранаты.

Возле метро сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск, стоит водомет. Протестующих разгоняют и массово задерживают.

Также несколько человек задержали в Витебске. Задержанные были с цветами в память о погибшем демонстранте Романе Бондаренко. Также в центр города начали свозить милицейскую технику, у граждан проверяют документы.

Фото tut.by

Смерть активиста Романа Бондаренко - что известно:

В Минске 12 ноября умер 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили силовики. Мужчина был госпитализирован в реанимацию, его несколько часов оперировали, однако спасти не смогли.

По словам очевидцев происшествия, в среду вечером к ним во двор пришли люди в гражданской одежде и в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит и был избит. После этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли.

Один из соседей сообщил, что в бус Романа посадили еще в сознании и на площадке его не избивали. В больницу активист поступил из Центрального РУВД Минска.

Вечером 12 ноября сестра Бондаренко - Ольга Кучеренко - опубликовала видеообращение, в котором рассказала о смерти брата. По ее словам, Роман никого не провоцировал. Все, что с ним произошло, случилось уже после Площади перемен, рассказала Кучеренко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на смерть активиста Романа Бондаренко. По словам Лукашенко, дело Бондаренко находится на его личном контроле.

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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.
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