Протесты в США: названа новая неожиданная причина смерти Джорджа Флойда

Флойд погиб от передозировки наркотиков / Фото: gofundme.com

В США результаты экспертизы показали, что смерть темнокожего американца Джорджа Флойда наступила в результате отека легких, вызванного смертельной концентрацией наркотиков в его организме.

Как сообщает National Rewiew, патологоанатом Эндрю Бейкер констатировал, что в крови Флойда было обнаружено много метамфетамина и фентанила.

"Если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку", — сообщил судмедэксперт.

Результаты вскрытия показали, что легкие Флойда увеличены в два раза, то есть американец был на грани смерти еще до задержания. Косвенным подтверждением этого является то, что Флойд жаловался на недостаток воздуха ещё до того, как к нему применили силовой метод задержания.

Читайте также"Он убивал моего брата": семья Джоржа Флойда собрала более 11$ млн пожертвований от американцевОтмечается, что такие результаты экспертизы были известны еще 1 июня, но требовали дополнительной проверки.

Однако параллельная судмедэкспертиза, которую провели специалисты Вооруженных сил США, называет причиной смерти Флойда действия полиции. При этом военные эксперты подтверждают, что у погибшего диагностирована интоксикация, а также наличие в крови большой дозы метамфетамина и фентанила.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки.

Позже в США продолжились акции протеста, которые начались после акта полицейского насилия и расизма. Так, в Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. А в Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского.