Проучили: в России безногого оккупанта обозвали 'убийцей' и жестоко избили

Россияне подрались из-за войны в Украине.

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Оккупантов не любят даже дома / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В Забайкальском крае группа россиян обозвала вернувшегося с российско-украинской войны безногого оккупанта "убийцей", а затем избила его до потери сознания. Кремлевские "военкоры" уже объявили "охоту" на участвовавших в драке девушек с призывом облить их кислотой.

Как пишут российские СМИ, конфликт с местными жителями Нерчинский Завод вспыхнул, когда пострадавший выпивал с другом - тоже оккупантом - в сельской забегаловке.

СМИ умалчивают, что послужило причиной скандала между россиянами, предположительно - война против Украины. Уже по дороге домой оккупанты заметили, что их преследуют.

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Дело дошло до драки, когда автомобиль захватчиков заглох. Утверждается, что нападавшие повредили их транспорт. Друг пытался защитить пострадавшего, но не смог, так как тоже был без ноги.

Пропагандисты публикуют фото оккупанта уже в больнице. У него явные ушибы лица и головы.

Вместе с тем, неонацисты из российского формирования ДШРГ "Русич" вычистили девушек, которые якобы участвовали в избиении оккупанта, и предлагают вознаграждение за то, чтобы их облили кислотой.

Коллаж Главред. Фото: соцсети

Россияне на войне против Украины и за границей

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 249 700 российских оккупантов, 590 - за прошедшие сутки.

По данным британской разведки, РФ потеряла 50% своих десантных войск в Украине. Количество оккупантов из десантных войск РФ, которые страна-агрессор могла потерять во время боевых действий, составляет более 15 тысяч.

Не жалуют россиян и за границей. Так, недавно российские туристы снова встряли в "пьяную" драку в одном из пятизвездночных отелей Турции в первый же день своего приезда. В итоге один из россиян получил травмы черепа.

Кроме того, накануне так же "гостеприимно" российских туристов встретили в Батуми. Там толпа местных жителей вышла на акцию протеста против прибытия круизного лайнера с путинскими пропагандистами. В итоге россияне отправились домой, а Грузию из маршрута убрали.

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