'Пушечное мясо' закончилось: Путин официально разрешил иностранцам служить в российской армии

Теперь иностранцы могут наравне с гражданами РФ служить в российской армии / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин не собирается заканчивать войну против Украины. Так, глава Кремля подписал указ, легализующий призыв в армию РФ лиц с иностранным гражданством.

Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации. Согласно ему, прохождение военной службы по призыву осуществляется "солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами Российской Федерации, в том числе имеющие гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина у иностранного государства".

Согласно этому указу, иностранцам разрешается проходить военную службу в РФ как по контракту, так и в рамках призыва.

В то же время контракт на службу нельзя подписывать иностранцам, находящимся под следствием, имеющим обвинительный приговор или непогашенную судимость. Также контракт не могут заключать иностранцы, у которых не вышел срок административного наказания за наркотики.

Частичная мобилизация в России

Кремлевский диктатор Владимир Путин 21 сентября объявил о проведении частичной мобилизации на территории РФ. По его словам, Москва собралась призвать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, прошедших срочную службу.

Как отметил министр обороны России Сергей Шойгу, Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. По его словам, в РФ призовут лишь "1% мобилизационного ресурса". Шойгу также убеждает, что этих людей якобы отправят для "контроля над захваченными территориями".

Вместе с тем мобилизованных россиян уже полным ходом "двухсотят" украинские военные. Родственникам оккупантов начали приходить "похоронки" с сообщениями об их гибели в Украине. Так, недавно чиновники в Челябинской области сообщили о гибели пяти мобилизованных солдат, а впоследствии погибли еще четыре человека, мобилизованных в Красноярском крае. Кроме того, еще 14 человек скончались, не доехав до фронта. Причины разные: самоубийства, сердечные приступы, драки и тому подобное.

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