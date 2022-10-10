Путин боится переворота: в Москве начались облавы на военных — The Mirror

Владимир Путин начал аресты среди военных / Reuters

Президент РФ Владимир Путин боится государственного переворота в России с участием военных элит.

Именно поэтому в Москву за последнее время были срочно введены дополнительные силы Росгвардии, пишет британская The Mirror.

Отмечается, что уже 18 тысяч человек из охранки Путина начали устанавливать блокпосты на въезде в Москву и проводить аресты подозреваемых военнослужащих.

Кремль задйствовал ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ.

Утверждается, что подразделение ОДОН усилило охрану российской столицы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.

В материале подчеркивается, что это произошло после того, как Путин обвинил спецслужбы Украины в "теракте" на Крымском мосту.

Войска ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое занимается вопросами охраны правопорядка в Москве и области, а также вопросами, связанными с борьбой с терроризмом и экстремизмом. В военное время ОДОН поручена охрана важных гособъектов.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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