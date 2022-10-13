Путин бросает в топку войны все, но его режим уже трещит по швам - Огрызко

Сейчас происходит тотальная делегитимизация режима Путина и его лично, считает Владимир Огрызко / Фото УНИАН, Reuters

Массированная ракетная атака на Украину 10 октября является одновременно и шагом отчаяния, и попыткой российского диктатора Владимира Путина доказать, что он еще на что-то способен. Об этом заявил дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

По его словам, сейчас происходит тотальная делегитимизация режима Путина и его лично.

"Именно поэтому и такая ярость. Для того, чтобы удержаться, для того, чтобы царь все-таки оставался настоящим, Путин сейчас бросает в топку войны все. Потому эта ракетная атака на Киев одновременно является и шагом отчаяния, потому что ему больше нечем крыть и не за что цепляться. Массированными ракетными ударами Путин хочет продемонстрировать всему своему окружению и тем, кто его начинает критиковать, что он еще что-то может. Но на самом деле он больше ничего не может", - считает Огрызко.

Дипломат уверен, что Украина выдержит и этот удар, и нечто подобное, если оно произойдет еще раз.

"А вот путинский режим действительно начинает трещать по швам. Впрочем, подобные ужасные вещи будут продолжаться, пока на Западе не прекратят говорить глупости, надеяться на доброго Путина и переговоры с ним", - добавил он.

Под Путиным зашаталось кресло

Провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Впрочем, все будет зависеть от хода войны, которая оборачивается против Путина и подрывает его непобедимость. Как пишет Politico, предприниматель, общественный и политический деятель Михаил Ходорковский описал два возможных сценария для президента РФ.

Шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд считает, что поражение России в развязанной ею войне в Украине может привести к серьезным последствиям в стране-агрессоре. В том числе к гражданской войне и краху государства. Это два из трех сценариев развития событий.

Есть и третий сценарий - сохранение режима Путина с последующей "структурной милитаризацией". При этом каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ.

Ракетный удар по Украине 10 октября

В понедельник российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Только к обеду было выпущено 83 ракеты, 43 из них были сбиты.

В результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.

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