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Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада Шойгу

5 июля 2022, 19:40

Российский президент начал клевать носом прямо во время речи своего министра обороны.

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Путин едва не заснул во время доклада Шойгу/ Reuters

Российскому диктатору Владимиру Путину становится все труднее прятать свою слабую натуру за маской выдуманного им "великого полководца". В последнее время внимание мира всё теснее приковано к состоянию здоровья президента РФ. Но как бы он ни скрывал свое нынешнее самочувствие, часто всё, как говорится, на лице написано.

Уже не раз во время публичных выходов Путина все замечали, как неважно он выглядит. У него то руки дрожат, то нога живет своей жизнью и "пританцовывает", пока диктатор РФ проводит какие-то встречи.

Вот и встреча с российским министром обороны Сергеем Шойгу, которая состоялась на днях, не обошлась без "проколов". 69-летний Путин во время речи Шойгу начал засыпать, и эта его борьба со сном попала на видео.

Напомним, уже не раз появлялась информация, что Путин серьезно болен. Ранее британское издание The Mirror со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ, писало, что Путин страдает опасным заболеванием – медики обнаружили у него рак крови.

Экс-глава британской разведки Кристофер Стил, который ранее руководил отделом России в МИ-6 в Лондоне, также считает, что Путин действительно серьезно болен, однако пока непонятно, какая именно это болезнь.

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