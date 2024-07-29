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Путин использовал День ВМФ для формирования антизападной коалиции - ISW

Анна Ярославская
29 июля 2024, 07:45
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В военно-морском параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии.
Путин, день ВМФ
Путин использовал День ВМФ России в своих целях / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Страна-агрессор Россия использовала празднование Дня ВМФ, чтобы продемонстрировать отношения с рядом государств в рамках усилий по созданию якобы возглавляемой РФ группы стран для объединения против Запада.

Как говорится в отчете Института изучения войны, корабли ВМС Китая, Алжира и Индии приняли участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, а представители 31 государства, в том числе Азербайджана, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Ливии, Мьянмы, Сирии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Африки, приняли участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмином и обсудил с ним сотрудничество между Россией и КНР в военно-морской сфере.

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Фомин также встретился с командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном, чтобы обсудить дальнейшее военно-морское сотрудничество между Мьянмой и Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном в Куала-Лампуре 28 июля и договорился о расширении российско-малайзийских дипломатических контактов.

Россия в последнее время активизировала свое сотрудничество с рядом этих государств, включая Венесуэлу, Кубу, Индию и Вьетнам.

Потери ВМФ РФ в войне в Украине

В распоряжение украинских партизан попали документы, подтверждающие потерю боеспособности 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты врага. Там открыли такое количество вакантных должностей, как будто это новосозданное подразделение.

Представитель Военно-Морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук объяснил, что враг хвастается возможностями своего военно-морского флота, не имея даже активного производства кораблей.

"У них четыре флота и Каспийская флотилия, чисто технически у них теперь три флота и две флотилии. Черноморская, не имея корабля первого ранга, технически считается флотилией. Государственный заказ они якобы делают, насколько его выполняют и с каким отставанием - это уже другой вопрос. Один из двух атомных крейсеров, который у них является флагманом военно-морского флота так называемой Российской Федерации, они одинакового проекта. Один собирались списывать еще в том году, а второй 25 лет подряд находится в ремонте, примерно в таком состоянии, как "Адмирал Кузнецов". Если помните у них есть такой авианесущий крейсер, который они украли, кстати, в 90-е у нас, так же зашел после своего турне и там в принципе и остается. Поэтому нет перспектив, нет развития - это главное", - сказал Плетенчук.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага

Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ.

В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже пребывает под контролем Украины и газодобывающие платформы в том числе.

В феврале 2024 года в разведки Великобритании заявили, что упешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря.

Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно осложнена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

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