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Путин не готов к переговорам "о приемлемом решении": Столтенберг сказал, что делать

Анна Ярославская
14 ноября 2023, 12:52
Ответственность союзников по НАТО – помочь Киеву защитить себя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг, НАТО, война в Украине
Запад должен усилить военные возможности Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пока что нет признаков того, что российский диктатор Владимир Путин готов вести переговоры "о приемлемом для Украины решении", поэтому единственный достичь этого - убедить хозяина Кремля в том, что он не победит на поле боя.

Об этом Столтенберг сказал перед участием в заседании Совета министров ЕС по внешним отношениям на уровне министров обороны в Брюсселе, передает Укринформ.

Столтенберг подчеркнул, что Украина должна решать, какие условия для переговоров и для любого соглашения являются приемлемыми. В то же время ответственность союзников по НАТО – помочь Киеву защитить себя.

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"Пока мы не видим желания президента РФ Путина вести переговоры о приемлемом для Украины решении. Поэтому единственный способ достичь этого – убедить Путина, что он не победит на поле боя, и единственный способ достичь этого – усилить военные возможности Украины путем предоставления ей поддержки", - сказал он.

"Мы не можем позволить президенту Путину победить. Украина должна сохраниться как суверенное независимое государство в Европе, и это в наших интересах – поддержать Украину", - добавил Столтенберг.

Генсек НАТО убежден, что вероятность приемлемого переговорного результата о мире будет расти по мере того, как страны-члены Альянса будут увеличивать помощь Украине.

Война в Украине - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующий месяц будет критическим в войне. Время для переговоров со страной-агрессором РФ еще не пришло. По словам Макрона, то, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает в Украине – это империализм и колониализм. Поэтому "долгом" его страны и всех других государств является поддержка Украины в ее обороне.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что война в Украине может сильно затянуться. В случае длительного конфликта со временем РФ не сможет продолжать крупные военные операции.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что из-за колебаний западных союзников в дальнейшей поддержке Украины Кремль снова может поверить в свою победу в войне.

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