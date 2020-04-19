"Не анти-Путин": эксперт сказал, кто в России заменит "вождя"

Вместо Владимира Путина Россией будет руководить "политбюро", спрогнозировал эксперт / Reuters

Директор социологической службы Украинский барометр, социолог и политолог Виктор Небоженко полагает, что в Российской Федерации президента Владимира Путина не заменит анти-Путин.

В РФ вместо "вождя" будет руководить некое "политбюро", рассказал эксперт в эфире Ukrlife.TV.

По словам собеседника в "политбюро" будут входить и военные, и демагоги, и политики.

"…придет не новый Путин и не анти-Путин. А в России уже несколько столетий, несмотря на то, что там была империя, Советский Союз,… есть некий технологический ритм – режим личной власти вождя сменяется коллективным руководством. Вот сейчас подошло это время", – считает он.

Ранее российский оппозиционер Ольга Курносова прогнозировала, что Владимир Путин может покинуть пост президента РФ даже в 2020-м. Политик полагает, что самый вероятный преемник главы государства – зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.