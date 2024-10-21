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Путин отдал металлургический комбинат в Мариуполе на разграбление людям Кадырова

Мария Николишин
21 октября 2024, 19:30
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Россияне полностью демонтировали и отправили в РФ производственную линию стоимостью 220 млн. долларов.
Путин отдал металлургический комбинат в Мариуполе на разграбление людям Кадырова
Разграбление металлургического комбината в Мариуполе / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин отдал контроль над Мариупольским металлургическим комбинатом имени Ильича близким к Рамзану Кадырову людям. Они разграбляют комбинат. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что среди тех, кто сейчас контролирует комбинат есть лицо по имени Руслан Геремеев.

"Он, а также заместитель главы министерства строительства и ЖКХ Чечни Вахит Геремеев являются родственниками сенатора Сулеймана Геремеева, соратника Кадырова. При этом, половину акций ООО "ММК Ильича", который сейчас контролирует завод, получил его сын Валид", - говорится в сообщении.

видео дня

По данным WSJ, сейчас полным ходом идет разграбление комбината. В частности, оттуда часто выезжают грузовики с прокатными изделиями. Они отправляются в сторону России.

Также россияне полностью демонтировали и отправили в РФ производственную линию стоимостью 220 млн. долларов. Она была установлена на комбинате незадолго до полномасштабного вторжения.

Издание также подчеркивает, что еще осенью 2022 года московская торговая компания вывезла с завода стальной продукции на 380 тысяч долларов. Также известно, что некоторые российские компании регулярно продавали уголь и другую продукцию, оставшуюся на заводе. А в начале января 2023 года в Узбекистан была экспортирована партия металлоизделий на 50 тысяч долларов.

"Позже доля Валида Корчагина перешла к другому человеку, но его также связывают с Рамзаном Кадыровым, - руководителю московского бойцовского клуба "Ахмат" Алашу Дадашову. При этом Геремеевы продолжают заниматься заводом", - сообщают в WSJ.

Издание напомнило, что Вахит Геремеев рассказывал российским СМИ о том, что на заводе все было заминировано. По его словам, он влюбился в завод и "уже почти стал металлургом". Он якобы планирует возобновить его работу до 2026 года.

Что такое The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Сотрудничество Путина с Кадыровым - что известно

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж ранее говорил, что лидер Чечни Рамзан Кадыров публично объявил так называемую "кровную месть" сразу нескольким российским политикам. Из-за этого его может ждать "сценарий" Евгения Пригожина.

Эксперт Иван Яковина считает, что глава Кремля Владимир Путин абсолютно зависим от воли Рамзана Кадырова. Политический обозреватель убежден, что именно Кадыров может загнать российского диктатора в тупик.

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