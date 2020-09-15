Путин отказался от встречи с Навальным

Путин не будет встречаться с Навальным / Reuters

В Кремле не видят основания для возможной встречи с оппозиционером Алексеем Навальным, который планирует вернуться в Россию, как только ему позволит состояние здоровья, заявил пресс-секретарь презилента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает "Газета.Ru".

По его словам, нет потребности во встрече президента России Владимира Путина или представителей администрации Кремля с Алексеем Навальным при его возвращении.

"Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи. Не видим потребности в такой встрече, поэтому я убежден, что такой встречи не будет", — сказал Песков.

Отравление Навального – о чем говорилось ранее: