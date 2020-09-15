Путин отказался от встречи с Навальным

В Кремле не видят причин для встречи оппозиционера с президентом России.
В Кремле не видят основания для возможной встречи с оппозиционером Алексеем Навальным, который планирует вернуться в Россию, как только ему позволит состояние здоровья, заявил пресс-секретарь презилента РФ Дмитрий Песков.
Об этом сообщает "Газета.Ru".
По его словам, нет потребности во встрече президента России Владимира Путина или представителей администрации Кремля с Алексеем Навальным при его возвращении.
"Мы, честно говоря, не видим причин для такой встречи. Не видим потребности в такой встрече, поэтому я убежден, что такой встречи не будет", — сказал Песков.
Отравление Навального – о чем говорилось ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Адриана Бубновская