"Мы ограбим вашу страну": в МИД Германии разнесли "диалог" Запада с Путиным

План Путина состоит в ограблении и порабощении Украины - Бербок / Коллаж Reuters, УНИАН

Планы главы страны-агрессора РФ Владимира Путина никак не связаны с миром, поэтому переговоры с ним не приведут к завершению войны в Украине. Его инициативы – террор и несвобода. Когда его просят прекратить бомбардировки, кремлевский режим устраивает новые зверства. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

В интервью Neue Osnabrucker Zeitung она рассказала о том, что диалог с руководителем России вряд ли приведет завершению войны Москвы против Киева.

По словам дипломата, Путин предлагает, дескать, мир на условиях российского террора.

"Его предложение звучало примерно так: "Мы ограбим вашу страну, поработим ваших граждан, а затем вы сможете подписать мир". Это противоположно миру. Это террор и несвобода", - отметила Бербок.

Также она добавила, что цивилизованный мир с первого дня полномасштабной войны обращался к Путину с просьбой прекратить бомбардировки Украины, однако Россия только усиливала агрессию.

"Единственный ответ российского президента - новые зверства", - подчеркнула Анналена Бербок.

Переговоры Украины и России

Глава Кремля Владимир Путин 30 сентября подписал бумажки об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. После этого Путин предложил Киеву, дескать, провести "переговоры". Причем Москва, мол, не будет вести переговоры по аннексированным территориям, а Украина якобы должна сложить оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев готов к переговорам с Москвой, но только после смены власти в Кремле. По словам Зеленского, Украина пыталась договориться с Путиным, однако после аннексии диалога не будет. Власти будут общаться только с новым главой России.

4 октября президент Зеленский официально поставил точку в политических переговорах Украины с Россией.

В частности, президент ввел в действие решение СНБО, согласно которому конкретно с Путиным Киев вести переговоры не будет. Указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования.

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