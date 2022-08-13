"Путин в отчаянном положении": эксперт объяснил, чем для Путина закончится освобождение ВСУ Херсона

Владимир Путин может потерять власть / УНИАН

Когда Вооруженные силы Украины освободят Херсон от захватчиков российский диктатор Владимир Путин может потерять свою власть.

Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в интервью Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.

"Как показывает реакция Москвы, если такую панику вызвал обстрел одного аэродрома в Крыму, освобождение Херсона вызовет шок и в Украине, и в России среди так называемого глубинного народа. Путин просто не удержит свою власть...в уголовных структурах опущенный пахан – это уже не пахан", – сказал Пионтковский.

По его словам, сейчас вся внешняя политика РФ направлена на то, чтобы заставить Украину подписать соглашение о перемирии, которое по сути будет признанием капитуляции. Путин пытается добиться этого от украинской власти при помощи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом хозяин Кремля "хватается за соломинку".

"Эрдоган очень хитрый, он обещал Путину помочь с достижением перемирия. Он прекрасно понимает, что Украина не согласится, а он получил уже громадную плату от Путина. Тот дал ему полную свободу в Нагорном Карабахе и в Сирии. Путин даже сдал своего союзника по ОДКБ Армению и своего друга Асада. Это показывает, в каком он отчаянном положении", – объяснил политолог.

Освобождение Херсона

Россия стягивает свои войска на Юг Украины. При этом у нашей страны есть шанс за два месяца освободить Херсон. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным.

"Все ждут контрнаступления в четыре утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал он.

Также Арестович говорил, что российские оккупанты понятия не имеют, где именно будут атаковать украинские войска. ВСУ их удивят. При этом фактор Мелитополя может стать ключом к катастрофе российского вторжения.

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