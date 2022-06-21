Путин впервые с начала войны покинет РФ: поедет "дожимать" Лукашенко – эксперт

Путин поедет в Беларусь"дожимать" Лукашенко/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала широкомасштабного вторжения выедет за пределы территории России. Он собирается поехать в белорусское Гродно, где встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О таких планах главы Кремля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет российское информагентство"Интерфакс". Отмечается, что Лукашенко с Путиным встретятся на полях Форума регионов Союзного государства.

Однако военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Путин на самом деле поедет "дожимать" Лукашенко, чтобы тот вступил в войну против Украины. Об этом эксперт сказал в интервью ТСН.

"Путин едет "дожимать" Лукашенко. Дело в том, что РФ выдыхается. И мы видим, как бы нам не было тяжело на Луганском направлении, но того наступательного потенциала, который был еще в мае, а тем более в апреле – нет. Оперативного резерва нет, надо время для его создания", – говорит Жданов.

Поэтому Путину нужно, чтобы Беларусь открыла второй фронт – начала боевые действия, "связала" часть украинской армии на северо-востоке и оттянула их с других направлений.

Если российскому диктатору таки удастся "дожать" Лукашенко, то Беларусь сможет начать боевые действия против Украины в течение месяца. Однако для самопровозглашенного лидера Беларуси вступление в войну очень рискованное, говорит военный эксперт. Ведь для украинских военных это не будет неожиданностью, и белорусские военные получат отпор еще на границе.

По словам эксперта, Лукашенко начал активные действия по поиску путей отступления.

"Он ищет на Западе доверенное лицо. Беларусь также готова допустить на свою территорию иностранных наблюдателей – это очень показательный жест, что Лукашенко ищет поддержки", – подчеркнул Жданов.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что нападение Беларуси на Украину – маловероятный сценарий. Однако, по его словам, Республика Беларусь уже включена в полномасштабной войны России против Украины, поскольку она передала свою территорию Москве с целью запуска ракет и ввод российских войск.

Напомним, в МВД отмечали, что ВСУ готовы к возможному нападению со стороны Беларуси и оккупированного Приднестровья. Киев работает над изучением таких возможных сценариев. Украинские войска долгое время держат удар российских оккупационных подразделений, что свидетельствует о готовности к рискам, которые действительно присутствуют.

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