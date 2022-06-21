УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин впервые с начала войны покинет РФ: поедет "дожимать" Лукашенко – эксперт

21 июня 2022, 16:08

Если российский диктатор заставит Лукашенко вступить в войну, то Беларусь сможет начать боевые действия против Украины в течение месяца.

false
Путин поедет в Беларусь"дожимать" Лукашенко/ Reuters

Российский диктатор Владимир Путин впервые с начала широкомасштабного вторжения выедет за пределы территории России. Он собирается поехать в белорусское Гродно, где встретится с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

О таких планах главы Кремля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет российское информагентство"Интерфакс". Отмечается, что Лукашенко с Путиным встретятся на полях Форума регионов Союзного государства.

Однако военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Путин на самом деле поедет "дожимать" Лукашенко, чтобы тот вступил в войну против Украины. Об этом эксперт сказал в интервью ТСН.

"Путин едет "дожимать" Лукашенко. Дело в том, что РФ выдыхается. И мы видим, как бы нам не было тяжело на Луганском направлении, но того наступательного потенциала, который был еще в мае, а тем более в апреле – нет. Оперативного резерва нет, надо время для его создания", – говорит Жданов.

Поэтому Путину нужно, чтобы Беларусь открыла второй фронт – начала боевые действия, "связала" часть украинской армии на северо-востоке и оттянула их с других направлений.

Если российскому диктатору таки удастся "дожать" Лукашенко, то Беларусь сможет начать боевые действия против Украины в течение месяца. Однако для самопровозглашенного лидера Беларуси вступление в войну очень рискованное, говорит военный эксперт. Ведь для украинских военных это не будет неожиданностью, и белорусские военные получат отпор еще на границе.

По словам эксперта, Лукашенко начал активные действия по поиску путей отступления.

"Он ищет на Западе доверенное лицо. Беларусь также готова допустить на свою территорию иностранных наблюдателей – это очень показательный жест, что Лукашенко ищет поддержки", – подчеркнул Жданов.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что нападение Беларуси на Украину – маловероятный сценарий. Однако, по его словам, Республика Беларусь уже включена в полномасштабной войны России против Украины, поскольку она передала свою территорию Москве с целью запуска ракет и ввод российских войск.

Напомним, в МВД отмечали, что ВСУ готовы к возможному нападению со стороны Беларуси и оккупированного Приднестровья. Киев работает над изучением таких возможных сценариев. Украинские войска долгое время держат удар российских оккупационных подразделений, что свидетельствует о готовности к рискам, которые действительно присутствуют.

Читайте также:

новости России война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин вторжение России новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:35

Муж Лорак похвастался вокальными данными дочери

16:30

У оккупантов большие потери: ВСУ нанесли удар по позициям РФ на ЗмеиномВидео

16:28

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

16:21

Лукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в Украинемнение

16:20

Около 90% граждан Украины за вступление в ЕС, интеграцию в НАТО поддерживают 76% − РейтингВидео

Реклама
16:08

Путин впервые с начала войны покинет РФ: поедет "дожимать" Лукашенко – экспертВидео

16:01

"Ему нечем похвастаться перед своим народом": Арестович рассказал, как облажался постаревший Путин

15:54

"Как эскортницы": Гордон показал, как отдыхают в Москве любовница и дочь террориста Пушилина

15:50

"Это очень оптимистично": смогут ли освободить Херсон до конца лета - ЖдановВидео

15:45

Словакия не может дать Украине танки Т-72: нет договоренностей с ФРГ о поставках машин Leopard 2A4Видео

15:39

Армия Украины успешно продвигается в Херсонской области, несмотря на мощную оборону РФ – ОК ЮгВидео

15:29

Россия угрожает Финляндии еще до вступления в НАТО и способна напасть на Литву – ЖдановВидео

15:28

Жданов советует людям бежать из Харькова в ближайшую неделюВидео

15:13

Украину накроет похолодание, температура упадет до +12°: где ждать ухудшения погодыВидео

15:12

Приметы на 22 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:08

"Отмотать время назад": Осадчая рассказала, в какой день хочет вернуться

15:06

Петров пост 2022: что нельзя делать и как правильно питаться до 11 июля

15:05

Самое вкусное королевское вишневое варенье: восхитительно простой рецептВидео

15:02

Гороскоп Таро на июль 2022: один из знаков зодиака ждет невероятная удачаВидео

15:01

САУ Gepard, системы ПВО IRIS-T и прочее: Германия обнародовала список оружия, которое даст УкраинеВидео

Реклама
14:47

Попытка номер два: почему путинское войско не оставляет намерений захватить Харьковмнение

14:35

Как ускорить созревание болгарского перца и получить шикарный урожай: простой и эффективный способВидео

14:24

СБУ взяла в плен пилота-вагнеровца: он рассказал много интересногоВидео

13:44

Слухи подтвердились: Дорофеева впервые показала лицо своего нового парня

13:33

Юг оккупировали из-за предательства, там должно было быть самое успешное место обороны – АрестовичВидео

12:58

Украина получила статус партнера-участника инициативы ТриморьеВидео

12:55

Оккупанты разбирают танки и меняют запчасти на алкоголь – разведкаВидео

12:20

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - призВидео

12:16

Украинские воины уничтожили оккупанта, который "напророчил" свою смертьВидео

11:58

ВСУ нанесли удар по "вышкам Бойко": карта NASA зафиксировала пожар на объекте атакиВидео

11:17

Зубы РФ решили медленно стачивать об Украину: зачем Запад медлит с поставками вооружениймнение

11:00

Как одеваться после 50, чтобы выглядеть моложе: простые хитрости для большой радости

10:57

РФ готовит массовый пуск ракет с Черного моря: Арестович предупредил об атаках в ближайшие дниВидео

10:39

Москва может рискнуть отрезать страны Балтии от НАТО в случае войны за Сувалкский коридор – PoliticoВидео

10:23

В бою за Украину погиб второй доброволец из США Стивен Забельски

10:14

Украина срывает планы РФ контролировать Черное море – разведка БританииВидео

09:44

Лондон поставил на место Россию: послу Келину и дипломатам запретили заходить в британский парламентВидео

09:42

Юлию Паевскую "Тайру" обменяли на сына друга Кадырова: парень отказался ехать в РФВидео

09:37

200 оккупантов прячутся от командиров в лесу: в армии РФ массовое дезертирство после боев под ИзюмомВидео

09:34

Путин навлек самоубийство режима, или Почему договоры с кремлевским маньяком ничего не стоятмнение

Реклама
09:12

Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня: Весам - интрижка, Скорпионам - награда, Козерогам - сплетниВидео

09:09

В сети появился первый трек Бейонсе из нового альбома

09:02

Как сделать макияж стойким в жару: эксперты дали важные советы

08:48

Мощные взрывы в Николаеве, над городом поднялся столб дыма - первые подробности

08:46

В Херсоне расстреляли сотрудников ФСБ в ресторане: Арестович рассказал подробностиВидео

08:42

Российская Википедия "похоронила" Козловского

08:19

Харькову грозит новая атака оккупантов: Арестович призвал вывозить детей из города

08:10

ВСУ ликвидировали командира роты морских пехотинцев РФ с Камчатки

07:38

"Кризис" будет затяжным: Песков высказался о сроках войны в Украине

07:28

Гороскоп Таро на неделю 20-26 июня 2022: расставание, карьерный рост и порочная страстьВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять