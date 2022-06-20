"Покажу, откуда на Украину готовили нападение": Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки Беларуси

Арестович спародировал Лукашенко и оценил угрозу атаки Беларуси / коллаж фото УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в пародийной манере прокомментировал сообщения о том, что войска Беларуси готовятся к нападению на Украину. Ролик-пародию он опубликован на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

На записи Арестович в компании Михаила Подоляка ‒ другого советника руководителя ОП ‒ в юмористическом ключе переосмысливая его слова о том, что на Беларусь якобы готовили нападение.

"А я вам сейчас покажу, откуда Беларусь на нас готовила нападение. Если бы мы предварительно не нанесли удар по вашим мозгам в отношении нападения на Беларусь, вы бы до сих пор этого боялись. Но поскольку мы успели превентивно отреагировать, то могу сообщить: никакого нападения со стороны Беларуси в ближайшее время не будет", — говорит Арестович.

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Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего по поводу возможной угрозы нового вторжения со стороны Беларуси. Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на заседании Зеленский поручил провести проверку готовности в четырех областях.

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