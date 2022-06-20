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В МВД назвали три причины, почему не нужно паниковать из-за возможного вторжения Беларуси

20 июня 2022, 19:23

Белорусские маневры направлены на оттягивание украинских военных от востока и юга.

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Вероятность вторжения Беларуси в Украину низкая / ua.depositphotos.com

Исключать вероятность наступления Беларуси на Украину нельзя, однако она очень низкая. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

Украинская сторона убеждена, что белорусские маневры направлены лишь на оттягивание украинских войск от горячих точек на юге и востоке страны.

В Минобороны назвали три причины, почему украинцам не нужно паниковать из-за вероятного нападения Беларуси.

Армия Беларуси слабая и маленькая

По данным Виктора Андрусива, по состоянию на сегодня, в составе белорусской армии находится лишь 50 тыс. солдат. При этом боеспособными можно считать лишь 5-7 тыс. солдат.

"Это отсталая армия призывников, с отрицательной мотивацией воевать, особенно на фоне того, что мы сделали с их кумирами российскими солдатами", - написал Андрусив.

Лукашенко не хочет воевать

В МВД убеждены, что Александр Лукашенко прилагает все усилия, чтобы не быть втянутым в боевые действия против Украины.

"Вспомните в марте, русские делали все, чтобы заставить его вторгнуться. Даже обстреляли территорию Беларуси из нашей. Но Лукашенко не сдался — и не вторгся", - добавил Андрусив.

В Беларуси начнутся протесты

Первые потери в составе белорусской армии могут поднять народ. Многочисленные протесты в Беларуси приведут к свержению режима Лукашенко и станут концом его карьеры. Андрусив не исключает, что в таком случае Путину придется искать войска, чтобы оккупировать Беларусь и обуздать населения.

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Напомним, военный эксперт Олег Жданов также заявлял, что армия Беларуси может отказаться идти в наступление на Украину. В случае массовых бунтов в стране военные могут перейти на сторону народа. Жданов ожидает, что это может стать концом политической карьеры Лукашенко.

Войска Беларуси на границе с Украиной

За последние два месяца на территории республики Беларусь было зафиксировано передвижение ракетных комплексов Искандер к границе с Украиной. В РБ остается российская военная техника, которая может двигаться вместе с белорусской колонной. Продолжаются запуски ракет из Беларуси по Украине.

24 мая в Генеральном штабе ВСУ предупредили об угрозе ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Согласно сведениям военного командования, дивизион ракет Искандер-М перемещен в Брестскую область. Оттуда расстояние до границы с Украиной составляет 50 километров.

26 мая Лукашенко заявил, что он приказал создать оперативное командование войсками на границе с Украиной. По его словам, с этого направления, дескать, есть угроза для Беларуси. Также он призвал сразу отправлять новые подразделения к южной границе.

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