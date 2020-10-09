Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу

Владимир Путин призвал прекратить бои за Карабах / Reuters

Российский президент Владимир Путин призвал Азербайджан и Армению прекратить бои за Нагорный Карабах по гуманитарным причинам – для обмена пленными и телами погибших.

Глава РФ обратился с призывом прекратить боевые действия после телефонных разговоров с армянским премьером Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, говорится на сайте Кремля.

По его данным, Путин также пригласил глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в пятницу, 9 октября, посетить Москву для консультаций относительно конфликта при посредничестве МИД России.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта…", – сообщили в Кремле.Читайте такжеВойна в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России

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