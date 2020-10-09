Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу

Президент России поговорил с президентом Азербайджана и премьером Армении.
Российский президент Владимир Путин призвал Азербайджан и Армению прекратить бои за Нагорный Карабах по гуманитарным причинам – для обмена пленными и телами погибших.
Глава РФ обратился с призывом прекратить боевые действия после телефонных разговоров с армянским премьером Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, говорится на сайте Кремля.
По его данным, Путин также пригласил глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в пятницу, 9 октября, посетить Москву для консультаций относительно конфликта при посредничестве МИД России.
"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта…", – сообщили в Кремле.Читайте такжеВойна в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России
- Напомним, конфликт из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией длится на протяжении десятков лет.
- Война за Карабах перешла в острую фазу утром 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили бои.
- Потом глава российского МИДа Сергей Лавров во время переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым предложил Россию в качестве посредника в карабахском конфликте.