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Путин выдвинул требование по Карабаху и назначил встречу

9 октября 2020, 08:29

Президент России поговорил с президентом Азербайджана и премьером Армении.

Президент РФ призвал прекратить боевые действия за Карабах – Путин Карабах новости
Владимир Путин призвал прекратить бои за Карабах / Reuters

Российский президент Владимир Путин призвал Азербайджан и Армению прекратить бои за Нагорный Карабах по гуманитарным причинам – для обмена пленными и телами погибших.

Глава РФ обратился с призывом прекратить боевые действия после телефонных разговоров с армянским премьером Николом Пашиняном и азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, говорится на сайте Кремля.

По его данным, Путин также пригласил глав министерств иностранных дел Азербайджана и Армении в пятницу, 9 октября, посетить Москву для консультаций относительно конфликта при посредничестве МИД России.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта…", – сообщили в Кремле.Читайте такжеВойна в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России

/ Скриншот с kremlin.ru
  • Напомним, конфликт из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией длится на протяжении десятков лет.
  • Война за Карабах перешла в острую фазу утром 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны обвинили друг друга в провокациях, объявили военное положение и продолжили бои.
  • Потом глава российского МИДа Сергей Лавров во время переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым предложил Россию в качестве посредника в карабахском конфликте.

новости России Нагорный Карабах Владимир Путин Ильхам Алиев Никола Пашинян Война в Карабахе
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