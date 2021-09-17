Путин застрял в прошлом: во время голосования в Госдуму часы президента РФ показывали 10 число

Владимир Путин / Скриншот

В пятницу, 17 сентября, часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлён, показывали 10 сентября.

В частности, эту дату можно заметить на часах Путина во время его голосования на выборах в Госдуму, сообщает телеканал Настоящее время.

Как утверждает пресс-служба президента РФ, Путин якобы голосовал на выборах именно 17 числа, находясь на изоляции.

Журналисты отмечают, что возможности голосовать онлайн досрочно на выборах нет, а 10 сентября Путин ещё не находился на карантине.

Кроме того, на других видео и фото, которые пресс-служба Кремля распространила 17 сентября, тоже видно, что часы Путина показывают 10 число. В частности, речь идёт о фото с он-лайн совещания лидеров стран ШОС, которое прошло именно 17, а не 10 числа.

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Как пишет Настоящее время, дата на часах Путина отстаёт на 7 дней и на фото с других мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин пошел на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса в его окружении.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", — рассказали в пресс-службе Кремля.