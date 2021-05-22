УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

Путинские росгвардейцы погибли на учениях в РФ, опубликовано видео

22 мая 2021, 18:17

Двое представителей Росгвардии погибли в ходе учений на берегу Кольского залива.

Росгвардейцы погибли на учениях в РФ
Представители Росгвардии разбились на учениях / Facebook/rosgvard

В России в районе Мурманска погибли двое сотрудников Росгвардии, проводится проверка.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, родственникам погибших будет оказана необходимая помощь, сообщает РБК.

Как сообщает Интерфакс, двое росгвардейцев погибли в ходе учений на берегу Кольского залива.

Отметим, что в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели представителей Росгвардии.

Происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.

Росгвардия совместно со следственными органами проводит проверку по факту гибели людей. Причины смерти сотрудников силового ведомства не называются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в ходе военных учений Кавказ-2020 произошло чрезвычайное происшествие. Запущенная зенитная ракета комплекса С-400 упала рядом с военными.

Это было уже не первое ЧП на учениях в Астраханской области (ранее сообщалось о подбитом танке T-90, в который случайно выстрелил другой танк).

новости России военные учения Росгвардия
Сейчас вы просматриваете новость «Путинские росгвардейцы погибли на учениях в РФ, опубликовано видео». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Звезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позеЗвезда Слуги народа публично показала трусики в соблазнительной позе Тина Кароль заинтриговала признанием о будущих детяхТина Кароль заинтриговала признанием о будущих детях Полное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делатьПолное затмение Луны в мае 2021 года: угрозы, и что нельзя делать Карма Порошенко, «дебилы» во власти и второй срок: главное из пресс-конференции ЗеленскогоКарма Порошенко, "дебилы" во власти и второй срок: главное из пресс-конференции Зеленского Суд оставил Медведчука под домашним арестомСуд оставил Медведчука под домашним арестом

Последние новости

19:00
Гороскоп на завтра 23 мая 2021 года всех знаков Зодиака: кому грозит роковое знакомство
18:56
Обман туристов и адский сервис: в РФ предупредили об ужасах в Крыму
18:39
Эксперт объяснил, почему России и Украине не удается договорить по Донбассу Видео
18:35
Проблема со ссылкой на порносайт в учебнике решена: автор раскрыл подробности Видео
18:24
В Украине резко подскочила цена на сахар Видео
Реклама
18:17
Путинские росгвардейцы погибли на учениях в РФ, опубликовано видео Видео
17:53
В России заявили об отступлении США от удара по СП-2 и назвали цель санкций Видео
17:35
Продюсер оценил выступления главных фаворитов Евровидения 2021 Видео
17:15
Ученые из Китая сделали прогноз о новой мировой пандемии
16:56
Дичь в центре Киева: парень справил нужду в фонтан на глазах у прохожих Видео
16:35
Синоптик предупредил Украину о "погодном перевороте": что грозит в ближайшие дни Видео
16:06
Историческое решение Украины на Евровидении отразится на имидже украинского языка – Путинцев Видео
16:04
Навоз для Лукашенко: в Киеве у посольства Беларуси устроили перформанс с душком Видео
15:38
Убил за царапину: в Киеве мужчина выбросил из окна высотки кошку с котятами Видео
15:31
"Неканоничная" вышиванка Зеленского: эксперт объяснил, есть ли "зрада" Видео
15:14
Евровидение 2021: продюсер "проехался" по номеру конкурсантки из России Видео
15:10
Кулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2 Видео
14:20
Украине из-за Медведчука грозит "удар Путина": в МИД предупредили, к чему готовиться Видео
13:47
В Киеве на марше за права трансгендеров скрутили "крестоносца" Видео
13:21
Коллапс с водой в Крыму: в МИД резко ответили на обвинение РФ в адрес Украины Видео
Реклама
13:20
Убийство украинки в Италии: тело нашли спустя полгода
13:16
Китайский марсоход начал исследовать Красную планету: обнародованы первые фото Фото Видео
12:28
Гора трупов женщин в саду: в Сальвадоре бывший коп оказался серийным убийцей Фото Видео
12:20
Соблазнительная французская челка Бриджит Бардо вернулась в моду на лето 2021 Фото Видео
12:15
"Маму бьют": в Донецкой области женщину забили до смерти кирпичом
12:15
В Украине подъем поп-музыки, а в России – деградация: продюсер оценил борьбу стран на Евровидении
12:07
Юля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка
11:40
Макрон "бахнул" за Украину после тоста на украинском Видео
11:24
От изучения узоров на вышиванках до измерения черепов циркулем – один шаг мнение
11:19
Катя Осадчая в шикарном платье-корсете с глубоким декольте взбудоражила Сеть
11:19
Работал снайпер: на Донбассе украинский военный получил тяжелое ранение Видео
10:59
"Законсервировался" на Лорак: продюсер объяснил, почему Киркоров "врос" в Евровидение Видео
10:50
Гороскоп на сегодня 22 мая 2021 года всех знаков Зодиака: встреча с половинкой и угрозы Видео
10:32
Эксперт объяснил, чем грозит власти Зеленского отставка Шмыгаля Видео
10:05
"Казнить уродов": в Сети призывают жестко наказать семью педофилов-логопедов из Одесской области Видео
09:38
В моду на лето 2021 врываются восхитительные соломенные сумки Фото Видео
09:37
В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2 Видео
09:34
Украина может победить на Евровидении-2021, но не ясно, что мы будем с этим делать – Денис Путинцев
09:24
Соревнованием "пророссийских совков" и "патриотических патриотов" избирателя уже не возьмешь мнение
08:52
У Путина отреагировали на санкции Зеленского против России и главарей "ЛДНР" Видео
Реклама
08:26
Коронавирус в Украине ослабил хватку, но жертв за минувшие сутки все еще тьма Видео
07:46
"Украинцы в вышиванках быдло, а парад х**ня": скандалистку из Харькова выперли с работы Видео
07:45
Распродажа в Steam: Cyberpunk 2077, "Ведьмак 3" и многое другое Видео
07:08
Новые министры ежемесячно: решится ли власть на замену премьера мнение
06:32
Украине грозят тарифные бунты: эксперт назвал главную причину Видео
06:15
Политолог раскрыл неожиданную роль Украины во встрече Байдена и Путина Видео
06:02
Удар по Порошенко: экс-генпрокурор объяснил неожиданный поворот в деле Медведчука Видео
05:34
Эксперт рассказал, как в США выступили против Байдена и за Украину по СП-2 Видео
05:33
Грозит ли Порошенко реальный приговор: аналитик дал прогноз Видео
05:05
С Днем святого Николая 2021: поздравления в прозе, стихи и картинки
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять