Путинские росгвардейцы погибли на учениях в РФ, опубликовано видео

Представители Росгвардии разбились на учениях / Facebook/rosgvard

В России в районе Мурманска погибли двое сотрудников Росгвардии, проводится проверка.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, родственникам погибших будет оказана необходимая помощь, сообщает РБК.

Как сообщает Интерфакс, двое росгвардейцев погибли в ходе учений на берегу Кольского залива.

Отметим, что в Сети опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели представителей Росгвардии.

Происшествие случилось во время беспарашютного десантирования с борта вертолета на палубу корабля.

Росгвардия совместно со следственными органами проводит проверку по факту гибели людей. Причины смерти сотрудников силового ведомства не называются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России в ходе военных учений Кавказ-2020 произошло чрезвычайное происшествие. Запущенная зенитная ракета комплекса С-400 упала рядом с военными.

Это было уже не первое ЧП на учениях в Астраханской области (ранее сообщалось о подбитом танке T-90, в который случайно выстрелил другой танк).