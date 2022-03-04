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"Радиация не знает, где Россия": президент Зеленский обратился к россиянам после атаки на ЗАЭС

4 марта 2022, 12:12

Гарант напомнил о трагедии на Чернобыльской АЭС, последствия которой ликвидировались объединенными усилиями русского и украинского народов.

Зеленский обратился к россиянам после атаки на ЗАЭС выходить на улицы с призывом прекратить своеволие / t.me/V_Zelenskiy_official

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС в ночь на 4 марта вынудил президента Украины Владимира Зеленского обратиться к россиянам.

Гарант призвал их выходить на улицы с заявлением, что они хотят жить. Ведь если случится разрушение ЗАЭС, крупнейшей в Европе, плачевные последствия будут ожидать не только Украину, но и Россию, и Европу.

Он напомнил о трагической истории Чернобыльской АЭС, и призвал россиян действовать, если память об этой катастрофе все еще жива для них.

"Русские люди, я хочу обратиться к вам, как это вообще возможно? Мы же в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывами графит, жертв, эвакуацию из Припяти и 30 км зоны. Как же можно это забыть?", - воскликнул Зеленский.

"Радиация не знает, где Россия", - с горькой иронией подчеркнул президент Украины.

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Штурм и пожар на Запорожской АЭС

Пожар на Запорожской АЭС возникла из-за обстрела российскими оккупантами. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. При этом из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в связи с обстрелами и пожаром на АЭС. Также он уже обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Мишелем, Шольцем, Байденом. Кроме этого, Украина связалась с МАГАТЭ.

Позже пожарных пустили на территорию Запорожской АЭС, где возникло возгорание. В 05:55 пожар локализовали на площади 2 тысяч квадратных метров. 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС ликвидировали.

Сообщалось, что враг захватил площадку Запорожской АЭС. Персонал станции контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов.

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