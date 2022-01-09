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Ракеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с Москвой

9 января 2022, 09:36
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Американцы не будут договариваться с россиянами без уступок со стороны Москвы, утверждают журналисты.

США Россия
США не будут предоставлять России каких-либо гарантии - американские СМИ / Reuters

США готовы к обсуждению с Россией вопросов неразмещения ракет в Украине и Европе, однако если Москва откажется идти на компромисс, никаких уступок со стороны Вашингтона не будет. При этом американцы не намерены предоставлять россиянам какие-либо гарантии относительно проблем, которые будут обсуждаться в Женеве 10 января.

Как заявила журналистка CNN Наталья Бертран, ссылаясь на источники в Белом доме, представители Вашингтона могут обсудить с Москвой вопрос отказа от размещения ракет в Украине и Европе.

"Совпадающие опасения, которые США готовы обсудить с Россией в понедельник (10 января), включают размещение ракет в Украине и Европе, а также будущее учений США/НАТО", - процитировала она слова американского чиновника.

По ее словам, чиновник сказал, что Америка не пойдет на уступки России в том случае, если Москва не будет готова к ответным компромиссам.

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Гарантий России от США не будет?

Корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс рассказала о том, что представители Штатов на переговорах с Москвой не намерены предоставлять какие-либо гарантии России по обсуждаемым вопросам. Однако американцы могут изучить взаимные ограничения сторон на использование стратегических бомбардировщиков, а также наземные учения.

"Представители Байдена на переговорах с Россией, которые начнутся завтра, не будут брать на себя никаких твердых обязательств", - заявила журналистка, цитируя высокопоставленного представителя американской администрации.Читайте такжеВ России выдвинули США новый ультиматум из-за Украины

Также источник Джейкобс подчеркнул, что США после переговоров с РФ намерены обсудить итоги дискуссии со странами-союзниками.

Напомним, в декабре в Белом доме заявляли, что если Россия пойдет на полномасштабное военное вторжение в Украину, Москву ожидают новые санкции. Запад усилит военной техникой Киев, а войска НАТО станут еще ближе к российским границам.

Переговоры США и России по безопасности

МИД РФ 17 декабря опубликовал два документа – проект договора России и США по гарантиям безопасности и проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Штатов, России и Североатлантического альянса.

В документах речь идет о том, что Москва требует гарантий от Вашингтона по вопросу отказа Украину от интеграции в НАТО и нерасширения Альянса на восток.

США не готовы вести переговоры с Россией по безопасности без участия Евросоюза и стран-союзников. Причем американцы не могут идти на уступки в вопросах, связанных с ограничениями на ведение странами суверенной политики.

В НАТО заявили, что переговоры Альянса с Россией по безопасности должны проходить при участи стран-союзников, среди которых и Украина. Причем перед началом диалога Москва должна достичь прогресса в отношениях с Киевом.

10 января в Женеве состоятся переговоры США и России по безопасности. Саммит НАТО-РФ запланирован на 12 января.

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