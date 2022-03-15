"Расстреляли тех, кто сбежал": оккупант рассказал о бесчеловечном отношении к солдатам в армии РФ

Оккупант рассказал, что в армии РФ солдат расстреливают свои же, если они хотят сбежать/ Фото, Reuters

В сеть слили еще одну запись разговора российского оккупанта, которую перехватили украинские спецслужбы.

Во время звонка своему знакомому российский солдат рассказывает ужасные вещи, которые происходят в армии РФ, что находится на территории Украины.

На записи слышно, как солдат рассказывает, что его знакомых, которые хотели уйти с украинской территории обратно в Россию, расстреляли свои же.

"Хочу назад. Все хотят. Булдачиев сбежал и из-за этого его убили. Равшан тоже свалил, и его убили. Когда колонна шла, Камазы, топляки (машины с топливом) уехали. С ними свалили и те, кто хотел домой. И их расстреляли", – рассказал российский оккупант.

Его собеседник удивляется таким словам и поначалу не верит. Однако российский солдат говорит, что он это знает, потому что находится здесь, в Украине, и видит такие вещи.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что российские военные будут увеличивать количество обстрелов Украины крылатыми ракетами. По его словам, у России остается "очень мощный запас ракет".

Напомним, ранее полковник запаса и военный эксперт Олег Жданов рассказал Главреду, что в России есть задача минимум и задача максимум в этой войне. Максимальная цель, которую сейчас себе ставит Путин – это пробить сухопутный коридор в Крым. Поэтому Мариуполь является стратегической целью и для Украины, и для России. Задача минимум в российской армии – закрепиться на нынешних рубежах и собрать хоть какой-то резерв для их содержания.

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