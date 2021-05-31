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Разведка США следила за Меркель: всплыли скандальные подробности

31 мая 2021, 12:56

АНБ для слежки использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании.

За Меркель следило АНБ США
Ангела Меркель / УНИАН

Агентство национальной безопасности США использовало сотрудничество со Службой военной разведки Дании для перехвата информации о ведущих политиках Германии, Швеции, Норвегии и Франции.

Слежка также велась за канцлером ФРГ Ангелой Меркель, следует из секретного внутреннего расследования датской спецслужбы под кодовым названием "Операция Дунхаммер", пишет Немецкая волна.

Расследование проводилось втайне от АНБ рабочей группой с участием четырех хакеров и аналитиков, которые изучали специфику взаимодействия датско-американских профильных служб.

Отмечается, что АНБ следило за Меркель, Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его бытность главой МИД ФРГ, а также кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии (СДПГ) - Пером Штайнбрюком (Peer Steinbrück).

Как сообщили источники, они подтвердили публикуемые сведения о секретной слежке.

Секретная слежка АНБ: что известно

По данным расследователей, АНБ перехватывало всю информацию - от смс-сообщений до телефонных звонков, - передававшуюся по датским интернет-кабелям.

Слежка велась в отношении норвежских, шведских, немецких и французских политиков и официальных лиц.

В качестве одного из параметров при поиске данных в массиве информации - АНБ, по всей видимости, задавало номера телефонов.

Подчеркивается, что Меркель уже осведомлена о расследовании.

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Ранее сообщалось о том, что РФ пыталась шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона через фальшивые учетные записи на Facebook.

По данным источников, около двух десятков учетных записей на Facebook были созданы для проведения наблюдения за должностными лицами кампании Макрона и другими лицами, близкими к центристу, бывшему финансисту.

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