Рейтинг Путина упал "ниже плинтуса": социологи шокировали цифрами

Путина поддерживает все меньше россиян / Reuters

По информации социологов, нынешнему президенту России Владимиру Путину доверяет всего 23% россиян.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса компании Левада-центр.

Это абсолютный минимум за все время применения методики так называемого открытого вопроса, когда респондентов просят самих назвать политиков и общественных деятелей, которым они доверяют.

До этого минимальный показатель равнялся 25% (май 2020 года).

Читайте такжеЭрдоган унижает Путина на глазах всего мира

В июне о доверии Путину заявили 26%, год назад, в июне 2019-го, – 40%. По 10% участников опроса заявили о доверии премьер-министру Михаилу Мишустину, министру обороны Сергею Шойгу и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

На вопрос об одобрении деятельности Путина на посту президента положительно ответили 60% опрошенных, отрицательно – 33%. Год назад работу президента РФ положительно оценили 68% респондентов.

Опрос был проведен 24–25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью, статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Как писал Главред, если бы России было выгодно прекратить огонь на Донбассе, она бы уже давно это сделала. Об этом заявил глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.