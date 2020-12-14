РФ продлила эмбарго против Украины и решила, что делать с санкционкой

Решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Решением правительства России продлен срок действия специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года.
Решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 ноября 2020 года, говорится в документах, размещенных на российском портале правовой информации.
При этом до 31 декабря 2021 года продлено и решение об уничтожении ввозимой санкционной продукции.
Читайте такжеРасширение санкций против Украины: в МИД обвинили РФ в агрессииСоответствующее постановление правительства РФ подписано 9 декабря.
Как известно, ранее президент России Владимир Путин продлил экономические санкции против западных стран до конца 2021 года.
"Продуктовое эмбарго" продлено в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.
Война санкций из-за захвата Крыма
- Как известно в июле 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий РФ, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине.
- Первый этап санкций был введен еще в марте 2014 года - после аннексии Россией украинского Крыма.
- В августе 2014 года Россия ввела ограничительные меры против стран Запада в ответ на их санкции. В частности, в Россию запрещено ввозить некоторые виды сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, государств ЕС, Канады, Австралии и других стран.
- Позже эмбарго распространили на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, а с 2016 года — на Украину. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".